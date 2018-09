Deutschland zu zweit oder einig Vaterland: Von den Schwierigkeiten, Geschichte zu prognostizieren – Eine Selbstbefragung

Von Theo Sommer

Hat die ZEIT in all den Jahren und Jahrzehnten einer verfehlten Deutschlandpolitik angehangen? War unser Bild von der DDR falsch, unser Urteil über die Zukunft der Nation geschichtslos?

Die Drohbriefe lassen sich ignorieren: "Wir werden Dich schon kriegen!" Auch das hämische Störfeuer der Bild- Zeitung, die sich hinter dicken schwarzrotgoldenen Balken verbarrikadiert, läßt sich getrost mißachten ("Ja, wenn der Theo erzählt"). Aber die intellektuelle Redlichkeit gebietet, vor sich selber ehrlich Rechenschaft abzulegen.

Lag die ZEIT also seit dem Bau der Mauer, als sie begann, für Entspannung zwischen Ost und West zu plädieren, total daneben? Haben ihre Reporter vor vier Jahren in der Serie "Reise in ein anderes Deutschland" ein lebensfernes, ja: ein unwahrhaftiges Bild der DDR-Wirklichkeit gezeichnet? Schließlich: Haben ihre Kommentatoren auch nach der Öffnung der Mauer wider alle Realität die deutsche Zweistaatlichkeit zum einzig gültigen Zukunftsentwurf erhoben und allenfalls eine Konföderation von DDR und Bundesrepublik für möglich und zulässig halten wollen?

Zunächst einmal: Die ZEIT kennt keinen Kommando- und Sprachregelungsjournalismus. Da kommen viele mit ihrer Meinung zu Worte; die verschiedenen Ansichten müssen sich nicht partout zu einem einheitlichen Bild fügen. So schrieb die Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff: "Unser Ziel: nicht Wiedervereinigung, sondern Annäherung zwischen Ost und West". Der Herausgeber Helmut Schmidt aber formulierte: "Wer heute das Thema der deutschen Einheit durch endgültigen Verzicht erledigen möchte, verstärkt bloß das latente Mißtrauen unserer Nachbarn in West und Ost. Ich bin zuversichtlich, daß es im Laufe des nächsten Jahrhunderts ein gemeinsames, Freiheit gewährendes Dach über der deutschen Nation geben wird."

So postulierte Robert Leicht, der Chef des Politischen Ressorts: "Das wirkliche deutsche Problem ist – im europäischen Zusammenhang interpretiert – nicht die Existenz zweier Staaten, sondern das krasse Freiheits- und Wohlfahrtsgefälle zwischen ihnen. Darunter leiden die Menschen im zweiten deutschen Staat heute mehr als zuvor – und darin liegt ein permanentes Risiko für die europäische Staatenordnung." Der Inhaber Gerd Bucerius hingegen befand: "Ich bin erschrocken darüber, daß die uns nachfolgenden Generationen so beliebig mit den Gefühlen derer umgehen, um deretwillen die Wiedervereinigung eigentlich angestrebt wird: nämlich der Bürger der DDR ... Wenn wir da heute aufgeben, würden sich Freunde und Gegner fragen: ‚Was morgen?‘ Und sie werden uns verachten. Was ist eine Nation schon wert, wenn die eine Hälfte die andere verstößt? In die Müllkiste der Geschichte befördern?"