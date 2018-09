Von Petra Kipphoff

Links der Schalter für die Eintrittsbilletts, rechts der für das gemäßigte Angebot von Postkarten und Publikationen, kein Gedränge bei zwei angehenden Besuchern. So soll es sein, denkt der eine. Ein paar Stufen hinauf und man sieht, durch die geöffneten Flügeltüren hindurch, Schadows Prinzessinnengruppe, marmorn, still bewegt, Anmut, die der Würde noch nicht bedarf. Irgendwo knarrt das Parkett, zwei Aufseherinnen flüstern einander etwas zu, die Sonne fällt durch fleckige Fensterscheiben. Wir sind in der Nationalgalerie in Ost-Berlin, auf der Museumsinsel, 1930, zur Zeit ihrer Vollendung, die größte zusammenhängende Museumsinstitution überhaupt.

Die Prinzessinnen Luise und Friederike von Preußen waren neunzehn und siebzehn Jahre alt, als Schadow 1795 die Skulptur anfertigte, lebensgroß. Seit zwei Jahren waren die Töchter des Herzogs von Mecklenburg-Strelitz verheiratet, Luise mit dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm, Friederike mit seinem jüngeren Bruder Louis. Verträumt umschlungen stehen sie beisammen, der Blick der Älteren geht in die Ferne, die Jüngere schaut zu Boden. "Himmlische Erscheinungen" hatte Goethe sie genannt, aber der Kronprinz ("trocken, schüchtern und langweilig zum Entsetzen" nannte Schadow, der als Hofbildhauer seine Dienstherren gut kennenlernte, den späteren König) wußte weder dem Leben noch der Kunst viel abzugewinnen. Und so war es auch sein Vater, Friedrich Wilhelm II., ein Lebemann von beträchtlichen Ausmaßen, der von Schadows Werk so begeistert war, daß er eine Übertragung in Marmor anordnete. Die Zahl der Kopien war endlos. Die Prinzessinnengruppe aber, der selbst der Klassenfeind bestätigte (im Band "Die Museumsinsel zu Berlin"), daß sie "kein sentimentales Rührstück" sei, sondern eine in ihrer Zeit eigenwillige, souveräne Arbeit, ist in ihrer Herkunft aus der lokalen Geschichte und Geographie für die Berliner Museumslandschaft ähnlich wichtig wie die Nofretete, deren weltweit bekannte Konturen den Glanz der Internationalität verbürgt.

Werden die Prinzessinnen auch in Zukunft hier stehen? Warum nicht. Wird die Nofretete an ihren angestammten Platz, also in die Ägyptische Abteilung des Neuen Museums und damit in die unmittelbare Nachbarschaft der Prinzessinnengruppe, zurückkehren? Das wird sie in absehbarer Zeit gewiß nicht, denn das Neue Museum war und ist eine Kriegsruine, mit deren Wiederaufbau gerade begonnen wird. Und Nofretete hat im Ägyptischen Museum in West-Berlin, das in einer ehemaligen Gardekaserne gegenüber dem Charlottenburger Schloß untergebracht ist, einen hervorragenden Platz in einem glänzenden Ambiente. Den sie aber dennoch leider glücklicherweise eines Tages wieder verlassen wird. Denn seit dem 9. November 1989 sind in Gesamt-Berlin nicht nur die Politik und die Menschen in Bewegung geraten, sondern auch die Kunsthistoriker. Schon im März dieses Jahres haben sich die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Museen aus Ost und West zusammengesetzt; in zwei Arbeitsgruppen wird über die künftigen Standorte der Berliner Sammlungen und Museen diskutiert. Günter Schade, der Generaldirektor-Ost, und Dieter Dube, der Generaldirektor-West, erwarten Ende Mai erste Ergebnisse.

Die Berliner Museen. Das sind die Staatlichen Museen in Ost-Berlin, also vor allem die zur Museumsinsel am Lustgarten gehörenden Häuser Altes Museum, Nationalgalerie, Bodemuseum und Pergamonmuseum; aber auch das seit 1963 im Köpenicker Schloß untergebrachte Kunstgewerbemuseum und das 1987 in der Friedrichswerderschen Kirche eröffnete Schinkelmuseum. Und das sind in West-Berlin die zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehörenden Museen, also das Ägyptische Museum und das Antikenmuseum in Charlottenburg, die Gemäldegalerie mit Kupferstichkabinett und Skulpturengalerie, das Museum für Volkskunde, die Museen für indische, Islamische und Ostasiatische Kunst sowie das glanzvoll eingerichtete Museum für Völkerkunde in Dahlem, schließlich die zum sogenannten Kulturforum am Tiergarten (Kemperplatz) gehörende Neue Nationalgalerie und das Kunstgewerbemuseum. Ein Neubau für das Kupferstichkabinett, das mit der Gemäldegalerie und den Skulpturen aus dem beengten Dahlem umziehen soll, ist fertig – aber vor weiteren Grundsteinlegungen sollte doch erst einmal gründlich und ohne Hast über die neue Situation nachgedacht werden. Denn die von Günter Schade im Berliner Museumsjournal gestellte Frage, ob denn "Berlin ohne Grenzen weiterhin des Nachkriegsprovisoriums doppelter Museen" bedürfe, beantwortet sich von selbst – anders als die Frage, wie denn die durch den Krieg auseinanderdividierte Kunst wieder zusammenzubringen sei.

Ein "geistiges Weltgebäude" und eine "Kulturschöpfung ersten Ranges" hat Ludwig Justi, der von den Nationalsozialisten entlassene Direktor der Nationalgalerie und 1946 an die Spitze der Staatlichen Museen in Ost-Berlin berufene Generaldirektor, die Museumsinsel genannt. Er mußte es wissen, denn er kannte das Gebäude, als es strahlend dastand und nach der Zerstörung.

Begonnen hatte es 1830 mit dem Bau des Alten Museums am Lustgarten, durch das die aus königlichem Besitz stammenden Sammlungen, die 1821 durch den Ankauf von 3000 Gemälden aus dem Besitz des Kaufmanns Solly beträchtlich erweitert waren, auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden sollten. Karl-Friedrich Schinkel war nicht nur der Architekt des am antiken Tempelbau orientierten Museums, mit seinem Vorschlag, es gegenüber dem Schloß zu errichten, komplettierte er städtebaulich ein durch Monarchie, Kirche (Dom) und Armee (Zeughaus) bestimmtes zentrales Areal, in dem er nun auch der Kunst einen bestimmenden Platz zuwies. Der König, Friedrich Wilhelm III., der 1807 nach der Niederlage gegen Napoleon verkündet hatte, daß der Staat durch geistige Kräfte ersetzen müsse, was er an physischen verloren habe, stimmte dem Plan zu. Das neue Museum eröffnete mit der Antikenabteilung, der Gemäldegalerie und dem Münzkabinett – und war von Anfang an nicht groß genug, um die vorhandenen Bestände unterzubringen oder gar für die Zukunft zu planen (in diesem Punkt hat sich in den letzten 150 Jahren nichts verändert in der Kunstszene).