Von Hans Harald Bräutigam

viel Blut. Am 25. April wurden in Köln-Mülheim die Besucher einer Wahlkampfveranstaltung mit Oskar Lafontaine zu Blutzeugen einer Szene aus unserer Wirklichkeit. Die Regie führte der Wahn.

Die Rede ist von der unheimlichen, zerstörenden Wahnkrankheit Schizophrenie. Die Kranken leben zumeist in sozialer Isolation, deswegen nehmen wir sie so selten wahr, obwohl an die 600 000 am „Spaltungsirresein“ – wörtliche Übersetzung der aus dem griechischen stammenden Krankheitsbezeichnung – Leidende unter uns sind. Schizophrenie ist so häufig wie die Zuckerkrankheit (ein Prozent der Bevölkerung) und ist wie diese in noch nicht geklärter Weise erblich bestimmt.

Das Erkrankungsrisiko für Kinder schizophreniekranker Eltern ist groß: Es liegt zwischen fünf und zehn Prozent, wenn ein Elternteil erkrankt ist, und steigt auf fast fünfzig Prozent, wenn Vater und Mutter krank sind. Der Mannheimer Psychiater Heinz Hafner, Direktor des Zentralinstitutes für Seelische Gesundheit, sieht in der Schizophrenie nicht mehr das einheitliche, von dem Deutschen Emil Kraepelin 1919 vermutete Krankheitsbild, sondern „spezifische neurobiologische Reaktionsformen einer schizophrenen Psychose“. Dieser können neben der erblich bedingten Anfälligkeit auch psychosoziale und sozioökonomische Faktoren zugrunde liegen.

Für die sich mehr an den Naturwissenschaften orientierenden Psychiater sind die Ergebnisse der modernen Neurobiologie mit der Erforschung von Nervenbotenstoffen, den Neurotransmittern, für die Behandlung schizophrener Psychosen wegweisend. Norbert Matussek von der Psychiatrischen Universitätsklinik in München sieht eine Ursache für die Entstehung psychotischer Symptome bei anfälligen Patienten in der Überproduktion von dopaminergen Substanzen in den Hirnzellen des Zentralnervensystems. Für diese Vermutung sprechen einige Beobachtungen.

Nach häufiger Einnahme von Weckaminen, dies sind Substanzen, die die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit steigern (und ihrer Suchtgefahr wegen als gefährliche Drogen gelten), entwickeln sich auch bei Nichtschizophrenen Wahnsymptome. Weckamine führen zu einer vermehrten körpereigenen Synthese von Dopamin. Dieses biogene Amin spielt für einige zentralnervöse Funktionen wie geistige Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle. Zudem sorgt Dopamin dafür, daß die auf uns einwirkenden äußeren oder inneren Reize gefiltert werden. So verdanken wir die Fähigkeit zu voller Konzentration diesem Neuropeptid.

Wenn aber durch eine Überstimulation oder vermehrte Dopamin-Synthese der Filtermechanismus zusammenbricht, kann dies zum Kollaps unserer eigenen Informationsverarbeitung führen. Daraus resultieren dann die wahnhaften „inneren Stimmen“; dann mag es zum Beispiel zu der Vorstellung kommen, Jesus oder der KGB erteile Befehle oder sende todbringende Strahlen aus. Immer reflektieren Wahnvorstellungen die in der Wirklichkeit bedrohlich erlebten Lebensumstände. Zum Krankheitsbild der akuten psychotischen Schizophrenie gehört die zerstückelte Wahrnehmungsfähigkeit. Der in einem akuten psychotischen Schuh gefangene Schizophrene kann seine Umgebung, seine Wohnung, vielleicht auch Eltern oder Angehörige erkennen, in denen er jedoch gleichzeitig bedrohende Feinde fürchtet. Die geistig verwirrten Kranken vermögen streckenweise geordnet zu denken. Sie handeln zielorientiert mit beachtlicher Energie und lassen sich durch nichts von ihrem Plan abbringen, wenn dieser auf Wahninhalten faßt. Die Vollendung ihrer Absichten befreit sie von unerträglichem Druck und läßt sie für den Beobachter fast heiter und gelöst erscheinen.