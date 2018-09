Inhalt Seite 1 — Gleichheit beim Lunch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Management und Blaumann an einem Tisch

In kaum Land sind Klassenunterschiede so sichtbar und werden so selbstverständlich zur Schau getragen wie in Großbritannien. Betriebe sind da keine Ausnahme. Zwar hat schon 1971 ein Sozialgesetz empfohlen, in der Arbeitsweit die separaten Kantinen für die unterschiedlichen Statusgruppen abzuschaffen. Doch allzu viele Unternehmen folgten diesem Rat bislang noch nicht.

Nun hat ein weiterer Betrieb des Königreichs den waghalsigen Schritt unternommen. Vielleicht nicht an einem Tisch, doch zumindest in einer Kantine sollen eigentlich seit Anfang April die Direktoren sowie die Arbeiter und Arbeiterinnen des British-Aerospace-Werkes in Hatfield nördlich von London ihr mittägliches Mahl einnehmen.

Bisher gab es in dem Flugzeugkonzern klare Trennungen: während gewöhnliche Arbeiter und Angestellte in gewöhnlichen Selbstbedienungskantinen Essen faßten, tafelten die höheren Wesen des Werkes, ebenfalls getrennt nach Status, im betriebseigenen "Manager-", "Direktoren-" oder "Vorstandskasino" – selbstverständlich mit Kellnerservice und allem sonstigen Restaurantkomfort.

Die obersten Chefs des British-Aerospace-Werkes hielten dieses Jahr die Zeit für gekommen, die guten alten Traditionen über Bord zu werfen und die Statusbarrieren zumindest beim Essen zu vergeben. Ob eine Fern Wirkung der demokratischen Revolutionen in Osteuropa, ein Versuch, japanische Management-Techniken zu übernehmen, oder schlicht eine Vorbereitung auf 1992, das Jahr der EG-Wirtschafts- und Währungsunion, oder irgend etwas anderes der Entscheidung zugrunde liegt – das ist in den heutigen Zeiten allgemeiner Interdependenzen kaum eindeutig festzustellen.

Eins wollten die Herrschaften jedoch auf jeden Fall stärken: das Gemeinschaftsgefühl der Betriebsangehörigen. Schließlich seien doch "alle ein Team", nicht wahr?

Nicht wahr! Denn als Ausgleich für die demokratische "Zumutung", von nun an mit dem gemeinen Arbeitsvolk in der neuen Einheitskantine speisen zu müssen, erhalten die 300 Manager, Direktoren und Vorständler umgerechnet 1200 Mark "Essenszuschuß" pro Jahr.