Von Hanno Kühnert

In der Abtreibungsfrage ist Deutschland ganz besonders einschneidend und gleich zweimal geteilt. Und alle Seiten möchten die Wiedervereinigung nutzen, ihre Auffassung endgültig durchzusetzen. Ein heißer Kampf steht bevor.

Die DDR hat seit achtzehn Jahren eine Fristenregelung, Danach sind Frauen berechtigt, eine Schwangerschaft in den ersten drei Monaten abzubrechen; dieses Recht wird als Teil des Selbstbestimmungsrechts der Frauen angesehen. In der Bundesrepublik ist die Abtreibung prinzipiell strafbar; straflos ist sie nur ausnahmsweise – wenn eine medizinische, eugenische, kriminologische Indikation oder eine schwere Notlage vorliegt; obendrein müssen bestimmte Prozeduren, wie zum Beispiel die Beratung, eingehalten werden. Bayern hat beim Bundesverfassungsgericht eine Normenkontrollklage eingereicht, um den Paragraphen 218 gar noch zu verschärfen. Und Strafprozesse wie in Memmingen und Koblenz zeigen, wie versucht wird, eine harte, repressive Haltung durchzudrücken. Deren Kritiker, vor allem die Frauen, hoffen nun, daß auf dem Umweg über die Wiedervereinigung eine Liberalisierung zu erreichen sei. Eine Hoffnung, die ganz und gar unrealistisch ist.

Das Bundesverfassungsgericht hat das sich im Mutterleib entwickelnde Leben unter den absoluten Schutz der Verfassung gestellt und ihm Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Frau gegeben. Aber die Bundesrepublik ist auf diesem ethischen Gebiet heute noch tief gespalten. Die damals zur Debatte stehende Fristenregelung, ganz ähnlich der in der DDR geltenden, haben die Richter in Karlsruhe für verfassungswidrig erklärt. Damit wäre das Gesetz der DDR – für den Fall, daß sie sich ohne Modifikation nach Artikel 23 dem Grundgesetz unterwirft – verfassungswidrig und nichtig In der DDR gälte dann ebenfalls, quasi automatisch, die umstrittene Indikationenregelung. Dabei heißt es im Grundsatzprogramm der Ost-CDU: „Abtreibungsverbote und Strafandrohungen sind keine Lebenshilfe.“

In der Bundesrepublik berufen sich politische Kräfte, Kirchen und ein Teil der Justiz, so die bayerische, zur Durchsetzung ihrer Linie auf das Karlsruher Urteil, das so bedingungslos und einseitig allerdings niemals war. Der Riß, hier nicht nur ein strafrechtlicher, sondern ein zutiefst ethischer und verfassungsrechtlicher Dissens, geht mitten durch die Bundesrepublik, im Gründe trennender als die Grenze zur DDR.

Das Hin und Her um den Ersatz der Kosten von Abtreibungen durch die Krankenkassen hat gezeigt, daß beide Seiten ihre Meinung politisch im Augenblick weder durchsetzen noch auch nur deren Geltung erweitern können: Die wenigen einen Kostenersatz ablehnenden Krankenkassen haben alle ihre Weigerung aufgeben müssen. Vermutlich wird sich das labile Gleichgewicht hierzulande, die gegenseitige Blockierung der politischen Kräfte, auch durch die bayerische Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht nicht ändern. Es wird wohl bei einer leidlich liberal gehandhabten Indikationenregelung bleiben, die, im Grundsatz scharf, in der Praxis aber nicht so rigide, Einzelfälle von Abtreibungen rüde bestraft und in ihren Auswirkungen insgesamt unehrlich und bedrohlich ist.

Was tun vor der Wiedervereinigung? Wer den Wortlaut der Entscheidung von 1975. also die bindende Auslegung des Grundgesetzes in der Frage des Lebensschutzes und der Abtreibung durch das Bundesverfassungsgericht, genau liest, merkt bald, daß die Karlsruher Richter in ihrer immanenten Weisheit die Türen für Ausweichmanöver keineswegs zugeschlagen haben. Nach dem Urteilstext ist die Strafdrohung gegen Abtreibung nur das letzte Mittel des Staates. Er kann die „Mißbilligung des Schwangerschaftsabbruches auch auf andere Weise zum Ausdruck bringen als mit dem Mittel der Strafdrohung“. Das Gericht verlangt „Maßnahmen“ zum „Schutz des ungeborenen Lebens“, und zwar einen tatsächlichen Schutz“, also reale Hilfe. Erst „im äußersten Fall, wenn der ... gebotene Schutz auf keine andere Weise erreicht werden kann, ist der Gesetzgeber verpflichtet, ... das Mittel des Strafrechts einzusetzen“. Die hier als Hauptmittel angeforderte Hilfe für Kind, Mutter und Familie hat der Staat bislang nicht geleistet. Daher steht – auch nach dem Karlsruher Urteil – die so vehement verteidigte Strafdrohung gegen Abtreibung auf äußerst schwachen Beinen. An ihr muß also nicht unter allen Umständen festgehalten werden.