Von Heinz-Günter Kemmer

Die Bürger Nordrhein-Westfalens gehen herrlichen Zeiten entgegen. Denn wer immer am kommenden Sonntag die Landtagswahl gewinnt, die SPD mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Johannes Rau oder die von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm angeführte CDU, er wird das Land zur Nummer eins in der Bundesrepublik machen. Die SPD verspricht das jedenfalls auf riesigen Plakaten, und die CDU gelobt in ihrer „Wahlplattform“, das Land „mit Mut, Tatkraft und Engagement wieder dahin zurückzuführen, wo es hingehört: an die Spitze der Bundesländer“.

Beide Parteien denken dabei nicht so sehr an Masse, sondern an Klasse. Denn gemessen an der Einwohnerzahl oder dem Sozialprodukt, steht das Land ja ohnehin an erster Stelle. Wählt man allerdings den Vergleich je Einwohner, dann wird Nordrhein-Westfalen nicht nur von anderen Bundesländern übertroffen, sondern liegt auch unter dem Bundesdurchschnitt, den es bis 1977 noch übertraf.

Den Weg zurück an die Spitze sieht die CDU freilich mit sehr viel mehr Stolpersteinen gepflastert als die SPD. Denn für die Christdemokraten gilt: „Unser Land ist schwer verschuldet.“ Mit inzwischen mehr als hundert Milliarden Mark Schulden, kritisiert die CDU, „haben Rau und die SPD künftigen Generationen kaum tragbare Lasten aufgebürdet“. Heinz Schleußer, der SPD-Finanzminister des Landes, sieht das natürlich ganz anders: „Kein Land hat den Konsolidierungskurs seit 1981 so ernst genommen wie wir.“ Das Land sei „in jedem Punkt, den man als Vergleichsmaßstab nimmt, besser als der Bund“.

Zum Armenhaus der Nation will allerdings auch die CDU das Land nicht stempeln. In einer Antwort der Bundesregierung auf eine pünktlich zur Landtagswahl gestellte große Anfrage von CDU/CSU und FDP zur Wirtschaftslage in Nordrhein-Westfalen ist immerhin von „positiven wirtschaftlichen Perspektiven“ die Rede. Das wird auch von der Landes-CDU nicht bestritten. Nur ist sie der Meinung, daß in erster Linie die gute Wirtschaftspolitik in Bonn für den Aufschwung auch an Rhein und Ruhr verantwortlich ist.

Jürgen Schwericke, Chefjustitiar des Chemiekonzerns Bayer und CDU-Landtagskandidat, hat gute Chancen, als Nachfolger von Christa Thoben wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion zu werden. Ihm erscheint die Landesregierung wie „ein Kellner, der dem Gast gegenüber so tut, als sei er gleichzeitig auch Koch und Restaurantinhaber“, als sei er für die Qualität des Angebots allein zuständig. Er will deshalb den Wählern die Frage stellen, was das Kabinett Rau denn wirklich geleistet hat, und beantwortet die Frage gleich selbst: „Nur in der Verschuldung und der Nettokreditaufnahme liegt Nordrhein-Westfalen höher als vergleichbare Länder.“

Mit dem Hinweis auf die Leistungen der CDUgeführten Bundesregierung hat Wolfgang Clement, mächtiger Chef der Staatskanzlei, keine Probleme. Zunächst einmal vermerkt er dankbar, daß die CDU nicht mehr wie im Wahlkampf 1985 beklagt, daß „die Möbelwagen Nordrhein-Westfalen verlassen“, sondern einen Aufschwung nicht bestreitet. Für ihn gebe es keinen Anlaß zu „Vaterschaftsklagen“. Im Gegenteil, das Land erkenne durchaus an, daß die im Frühjahr von Bundeskanzler Helmut Kohl initiierte Ruhrgebietskonferenz viel gebracht habe. Und es sei überaus zu begrüßen, daß der Bund seine regionalpolitische Verantwortung für das Ruhrgebiet zum ersten Male anerkannt habe.