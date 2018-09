Inhalt Seite 1 — Die Opposition kann mitreden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Schueler

Acht Jahre lang konnte Helmut Kohl in Bonn weithin ungestört regieren, durfte die Opposition nur ungehört reden. Nun, im neunten Jahr, muß er die Opposition an seiner Politik teilhaben lassen, womöglich sogleich auf dem derzeit wichtigsten Felde – der Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Denn die SPD hat mit ihrem Wahlsieg in Niedersachsen die Anwartschaft auf eine Mehrheit von 23 zu 18 Stimmen im Bundesrat gewonnen, der Länderkammer, ohne deren Zustimmung der Staatsvertrag mit der DDR nicht in Kraft gesetzt werden kann.

Von Anwartschaft ist noch zu reden, weil das Stimmgewicht einer neuen, vom SPD-Kandidaten Gerhard Schröder geführten Landesregierung in Niedersachsen erst dann in die Bonner Waagschale fällt, wenn sie gebildet und vom Landtag durch die Wahl des Ministerpräsidenten bestätigt worden ist. Und da wird es schwierig. Am 22. Juni soll der Bundesrat dem Staatsvertrag zustimmen, damit er plangemäß am 1. Juli wirksam werden kann. Bis zum 20. Juni aber währt die Legislaturperiode des alten niedersächsischen Landtages; zumindest bis dahin auch bleibt die abgewählte Regierung Albrecht im Amt, vielleicht sogar länger. Und Ernst Albrecht hat bereits erklärt, er werde das Stimmrecht Niedersachsens im Bundesrat "bis zuletzt ausüben" – natürlich im Sinne seiner Partei, deren Bundesvorsitzender als Bundeskanzler den Staatsvertrag mit der DDR ausgehandelt hat.

Der Bundesrat war seit der Gründung der Bundesrepublik stets eine Domäne der von CDU und CSU regierten Länder. Die sozial-liberale Koalition mußte unter ihren Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt mit der Dominanz der damaligen Opposition auskommen – und das wurde ihr zuweilen schwergemacht. Der jetzt eintretende Mehrheitswechsel in der Ländervertretung zeigt freilich auf sehr sinnfällige Weise, wo die Möglichkeiten einer auf Bundesebene etablierten Opposition zur jeweiligen Bundesregierung liegen und wo sie ihre Grenzen findet. Ernst Albrechts Anspruch, selbst über eine abgewählte Landesregierung in Bonn noch mitreden zu können, ist vielleicht illegitim, aber er ist legal: Der Bundesrat wird – im Gegensatz zum Bundestag und den Länderparlamenten – nicht vom Volk gewählt. Er besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Länder, also aus Landesministern. Sie üben kein freies Mandat aus, sondern sind an die Weisungen der Regierung gebunden, der sie entstammen. Solange eine Landesregierung im Amt ist, darf sie im Bundesrat ihre (je nach Bevölkerungszahl) drei, vier oder fünf Stimmen abgeben, ohne sich auf einen anderen als den Wählerauftrag berufen zu müssen, der sie ins Amt gebracht hat.

Doch das Grundgesetz hat vorgebaut. Artikel 50 bestimmt: "Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mit." Vom Regieren ist keine Rede, und von eigener Befugnis zur Gesetzgebung oder Verwaltung auch nicht. Der Bundesrat kann deshalb, auch wenn er von einer oppositionellen Ländermehrheit beherrscht wird, die Regierungspolitik bestenfalls konterkarieren und im Rahmen seiner Mitwirkungsrechte den Bundestag als den eigentlichen Gesetzgeber behindern und gelegentlich blockieren.

Das Recht zur Blockade hat die Länderkammer nur bei den sogenannten Zustimmungsgesetzen. Das sind verfassungsändernde Gesetze, solche, die in den Gebietsbestand eines Landes eingreifen, die Ausführung von Bundesgesetzen durch die landeseigene Verwaltung oder die Verteilung des Steueraufkommens zwischen Bund und Ländern regeln. Unter den letztgenannten Komplex fällt der Staatsvertrag mit der DDR. Er sieht vor, daß die Länder mit ihren Steuereinnahmen und ihrem Anteil an den Bundessteuern zur Finanzierung des Wiederaufbaus der DDR herangezogen werden sollen. Nur aus diesem Grunde bedarf der Staatsvertrag der Zustimmung des Bundesrates.

Berlins Regierender Bürgermeister Walter Momper erklärte hierzu bereits frohlockend, nun. werde es nicht mehr möglich sein, "die Kosten der deutschen Einheit zu Lasten der Länder zu verschieben". Doch es ist höchst zweifelhaft, ob die Mehrheit der SPD-regierten Länder im Bundesrat – wenn also eine neue niedersächsische Landesregierung schon mitstimmen könnte – eine Diskussion über die Steuerbelastung erzwingen könnte.