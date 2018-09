Inhalt Seite 1 — Thailand: Streit um LTU Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Wettbewerb der Luftfahrtgesellschaften nimmt an Schärfe zu. In Bangkok wurden nun zum ersten Mal Urlauber Opfer des Konkurrenzkampfes am Himmel.

Als Anfang des Monats 233 deutsche Urlauber in Bangkok die Boeing 767 der Düsseldorfer Charterfluggesellschaft LTU bestiegen, die sie aus ihrem asiatischen Feriendomizil nach Hause bringen sollte, ahnten sie nicht, daß an ihnen ein Exempel statuiert werden sollte.

Nach zweistündigem Warten auf dem Rollfeld erhielt der Pilot anstatt der erhofften Starterlaubnis die Anweisung, das Flugzeug unverzüglich zu räumen. Die Boeing wurde verplombt und die verdutzten Passagiere ins Hotel zurückbefördert. Die meisten von ihnen gelangten erst nach mehreren Tagen mit einer Ersatzmaschine zurück in die Heimat. Im Gepäck hatten sie als Entschädigung einen Freiflugschein zu einem beliebigen Ferienziel der LTU sowie einen Scheck über 250 Mark.

Der Grund dafür, daß "wir uns", so Flugpassagier Wolfgang Ebert, "für kurze Zeit vorkamen wie in Geiselhaft ist im ständig härter werdenden Konkurrenzkampf der Airlines zu suchen. Der Kampf um Passagiere und Marktanteile gerade auf der Strecke nach Fernost nimmt zu. Denn die asiatischen Ziele gehören weltweit zu den wenigen Strecken, auf denen die Luftfahrtgesellschaften noch Gewinn einfliegen.

Die verweigerte Starterlaubnis wurde von den thailändischen Behörden damit begründet, daß der LTU in Bangkok für den Sommerflugplan keine Landerechte mehr erteilt würden, weil dies zu wirtschaftlichen Nachteilen für Thai Airways International und die Deutsche Lufthansa führe, deren Passagieraufkommen gesunken sei.

Mit diesem Erlaß sollte ein Konkurrent vom Markt ferngehalten werden, denn die LTU, die im Sommer 1989 erstmals Chartertouristen direkt nach Bangkok flog, hat für den Winter 1990/91 beantragt, auf allen Fernstrecken mit Linienmaschinen zu fliegen.

Die Grenzen zwischen dem Charterflugverkehr, in dem nur Touristen an ihre Ferienziele befördert werden dürfen, und den teureren Liniendiensten hauptsächlich für Geschäftsreisende lösen sich auf. Die Charterfluggesellschaften werben um den vollzahlenden Geschäftsreisenden, und die Linienfluggesellschaften steuern verstärkt Urlaubsziele an. Mit billigen IT-, Flieg & Spar- oder Holiday-Tarifen haben sie den Kampf um den Urlauber aufgenommen.