Bettgeflüster

Über Barbara Bush, die Gattin des amerikanischen Präsidenten, sagt man, sie stimme ihrem Mann öffentlich grundsätzlich in allem zu, außer in seiner Abneigung gegen Brokkoli. Privat jedoch gehe sie häufig auf Kollisionskurs und engagiere sich für die Rechte von Frauen und Minderheiten. Damit hat Frau Bush viele Sympathien gewonnen. Gegner des Präsidenten argwöhnen hinter dem angeblichen Familienzwist inzwischen jedoch ein wohlinszeniertes Theaterstück: Frau Bush spiele bewußt die Rolle einer liberalen und verständnisvollen Ehefrau, um als Gegengewicht zum rechtslastigen Vizepräsidenten Dan Quayle zu erscheinen. „Die Republikaner haben die alte ‚Bettgeflüster-Strategie‘ zu neuem Leben erweckt“, vermutet die Demokratin Ann Lewis: „Der Präsident profitiert davon, daß die Menschen denken, sie sei auf unserer Seite. Wenn George Bush aber einen Gesetzesvorschlag ablehnt, der für die Opfer von Blutschande und Vergewaltigung staatliche Hilfe vorsieht, tröstet es mich nicht zu wissen, Barbara hätte anders entschieden.“

Marx als Privateigentum

Wer den Ausverkauf des Kommunismus erleben will, muß nicht erst in den Osten gehen. Ein Besuch im Londoner Friedhof Highgate tut es auch. Dort ruht der ideologische Ahnherr Karl Marx. Er hatte seinen Jüngern gepredigt, die Ketten des Kapitalismus abzuwerfen und das Eigentum abzuschaffen. Bis vor sechs Jahren gehörte der Friedhof dem Staat, der Eintritt war frei. Da Spenden nicht ausreichten, den Friedhof zu pflegen, werden jetzt die Touristen und Marx-Anhänger von den neuen Eigentümern – einem privaten Verein – zur Kasse gebeten. Um gleichzeitig „Gesindel“ fernzuhalten und „um den Respekt vor dem Privateigentum zu wahren“, verlangen die Gralshüter ab sofort ein Pfund Sterling für die Besichtigung der Grabstätte mit der Inschrift „Proletarier aller Länder vereinigt Euch“.

Wähler gesucht

Österreichs Parteien betreiben derzeit Wahlwerbung im Ausland. Umworben sind rund 400 000 Bürger, die bei der Parlamentswahl im Oktober erstmals in der Ferne ihre Stimme abgeben können. Mehr als die Hälfte der Auslandösterreicher lebt in der Bundesrepublik und in der Schweiz, fast 30 000 wohnen in den Vereinigten Staaten und in Kanada. Doch längst nicht alle wollen mitbestimmen: Bisher haben sich erst 40 Wähler in der Botschaft in Washington gemeldet; in Nordrhein-Westfalen, wo 28 000 Österreicher leben, sind es bisher nur 70. Die konservative Volkspartei hatte in ihren Parteizeitungen sogar mit einer Verlosung geworben. Wer der Landesparteileitung Namen von Österreichern im Ausland preisgab, durfte auf den Haupttreffer hoffen: eine einwöchige Mittelmeerkreuzfahrt für eine Person in einer Doppelkabine der Kategorie D. Es blieb bei „einigen hundert Einsendungen“.