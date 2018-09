Inhalt Seite 1 — Die Zensur, ein Spaß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zensur? Kein Problem, da kann man nur la-

Sehnsucht nach der Schere: ein befremdliches Schauspiel – beim PEN der DDR

Zchen – und ihr nachtrauern! „Wie soll ein Mensch ohne Zensur schreiben, der immer unter Zensur gelebt hat?“ So fragte Heinrich Heine 1848, als nach der Revolution die Zensoren ihre Scheren einzogen. „Aller Stil wird aufhören, die ganze Grammatik, die guten Sitten. Schrieb ich bisher etwas Dummes, so dachte ich: Nun, die Zensur wird es streichen oder ändern, ich verließ mich auf die gute Zensur. – Aber jetzt – ich fühle mich sehr ratlos! Ich hoffe auch immer, es ist gar nicht wahr und die Zensur dauert fort.“

Diese Worte werden neuerdings von Schriftstellern der DDR auffällig gern im Munde geführt. Christa Wolf eröffnete mit dem Zitat Anfang März ihre Rede auf dem Außerordentlichen Schriftstellerkongreß in Ost-Berlin. In der vergangenen Woche zitierte Heinz Knobloch dieselbe Passage munter und fidel im neuen Magazin der Süddeutschen Zeitung.

Jetzt, „wo sich kein Aufseher mehr um uns kümmert“, fügt Knobloch in seiner Glosse aus eigenem Antrieb hinzu, mache das Schreiben einfach weniger Spaß. Keine Ahnung haben die Leser und vor allem die Kollegen im Westen von den entgangenen Genüssen! „Wer kann meine Lust nachfühlen, wenn schon den Kontrollredakteurinnen der Nebensatz entging, deswegen das Feuilleton überhaupt geschrieben worden war.“ Oder das hohe Vergnügen, „wenn selbst dem Argusblick der Chefredakteurin die Formulierung entwischte“, jene Formulierung nämlich, die dem Leser sagen soll: „Lest zwischen den Zeilen.“

Christa Wolf sprach noch von „selbstironischer Sorge“ Heines; ihr war immerhin bewußt, daß sie ihren Kronzeugen gegen den Strich zitierte. Heinrich Heine nämlich war auch 1848 gar nicht zum Lachen zumute. Selbstironie? Hohn sind seine Worte, blanke, nackte Wut darüber, daß er das Ende der Zensur erst als Fünfzigjähriger, der in Paris krank daniederlag, erleben durfte.

Da hatte einer jahrzehntelang vergeblich gekämpft, getobt und gewütet gegen den „heiligen Eifer des Bücherkastrierens“, gegen die „Ideenguillotine“. Er, einer „der unglücklichsten Schriftsteller“, hatte die „widerwärtigsten Verstümmelungen“ zu beklagen, durch die „nicht bloß der Sinn, sondern manchmal die Gesinnung selbst verschwand“. Heine in einem Brief an seinen Verleger, 1836: „Sie kennen, liebster Campe, die bittere Stimmung nicht, worin mich die Notwendigkeit versetzt, jeden Gedanken, den ich denke, im Kopfe gleich zu zensieren.“