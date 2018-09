Bremen

Daß Uwe Beckmeyer in seiner Heimatstadt Bremerhaven mal Juso-Vorsitzender war, ist ihm heute nicht mehr anzumerken. Spätestens seit seiner Wahl zum Bremer Wirtschaftssenator 1987 hat er "seinen Frieden mit der Marktwirtschaft gemacht", wie es einer seiner Mitarbeiter formuliert. Auch die Bremer Wirtschaft hat trotz anfänglicher Skepsis wenig Grund, über Beckmeyer zu klagen. Um so größer war ihr Aufschrei, als der 41jährige Sozialdemokrat kürzlich ein Wort in den Mund nahm, das bei der Kaufmannschaft jeder Hansestadt allergische Reaktionen auslösen dürfte: "Wirtschaftsboykott" – in diesem Fall gegen Marokko.

Das nordafrikanische Königreich hält seit Jahren die ehemalige spanische Kolonie Westsahara besetzt. Zehntausende Einheimische, die Sahraouis, flüchteten vor den Besatzern in die algerische Wüste und leben dort in Lagern. Das SPDregierte Bremen unterstützt die Flüchtlinge seit 1978 mit humanitärer Hilfe und macht auch keinen Hehl daraus, wo seine politischen Sympathien liegen: bei der gegen Marokko kämpfenden Unabhängigkeitsbewegung Polisario.

Ganz auf der Linie der Uno und auch der Bundes-SPD, fordert Bremen eine Volksabstimmung über die Zukunft der Westsahara. Marokko hat sich zwar grundsätzlich dazu bereit erklärt, läßt aber nach Ansicht seiner Kritiker Taten fehlen. Deshalb müsse man nunmehr über Wirtschaftssanktionen nachdenken, meinte Senator Beckmeyer, dessen Ressort auch für Entwicklungshilfe zuständig ist.

Für die einflußreiche Bremer Handelskammer überschritten diese Erwägungen weit das Maß des Erträglichen. Das Verhalten des Senators, so protestierte Kammer-Präses Dieter H. Berghöfer schriftlich bei Bürgermeister Klaus Wedemeier (SPD), sei eine Gefahr für die Wirtschaftsinteressen der Hansestadt. Denn Marokko wickele einen Großteil seines europäischen Zitrusfruchthandels über die Bremer Häfen ab, und dieses Geschäft, von dem 100 bis 150 Arbeitsplätze abhingen, werde durch Beckmeyer gefährdet. Schon 1986 habe Marokko wegen der Bremer Unterstützung für die Polisario damit gedroht, den Fruchtumschlag in andere Häfen zu verlegen, und der Senat habe dies nur unter großen Anstrengungen verhindern können. Beckmeyer begehe eine "Amtsanmaßung", wenn er "lauthals und ohne jede Abstimmung mit der Wirtschaft und dem Außenministerium in die Offensive geht", erklärte Berghöfer der ZEIT. Beckmeyers Aufgabe sei "die Förderung der bremischen Wirtschaft" und nicht, "über Nacht die Welt zu verbessern". Der Kammer-Präses forderte aber nicht nur eine Distanzierung Wedemeiers von den Boykott-Erwägungen, sondern auch den Verzicht Beckmeyers auf eine Reise in die Sahraouis-Flüchtlingslager. Der Senator fuhr trotzdem in die Wüste.

Einige Tage nach seiner Rückkehr erfuhr Beckmeyer, daß die Handelskammer nunmehr selbst zu Boykottmaßnahmen gegriffen hatte: Sie will vorläufig nicht mehr mit Senatsbehörden in einem außenwirtschaftlichen Koordinationsgremium namens Bremen Business Bureau zusammenarbeiten. Beckmeyer warf der Kammer daraufhin "überzogene Reaktionen" vor.

Im selben Atemzug ging der Senator allerdings teilweise in die Knie. Er gab bekannt, daß er auf Wunsch des marokkanischen Botschafters nach Bonn gefahren sei. Bei dem "offenen und kooperativen" Gespräch habe er den "festen Eindruck" gewonnen, daß Marokko nun endlich die lang geforderte Volksabstimmung in der Westsahara realisieren wolle. Damit, so Beckmeyer, werde ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstbestimmung der Sahraouis gemacht, und das Erwägen von Boykottmaßnahmen sei dadurch vom Tisch.

Warum nun gerade die Ankündigung des Botschafters verläßlicher sein soll als frühere Aussagen Marokkos, vermochte der Senator nicht zu erklären. Präses Berghöfer ließ sich denn auch nicht besänftigen: "Beckmeyer hat einen groben Fehler gemacht und versucht sich vielleicht davonzustehlen", sagte er. Wer für Recht, Freiheit und Selbstbestimmung eintrete, gefährde keine Wirtschaftsinteressen, meint Beckmeyer. Die SPD-Landesregierung hat damit einige Erfahrung. Bremen unterstützt demonstrativ Befreiungsbewegungen, nennt sich "Stadt gegen Apartheid", hat einen "Solidaritätspreis" an Nelson und Winnie Mandela verliehen und kürzlich das "Deutsche Kolonial-Ehrenmal" – einen zehn Meter hohen Backstein-Elefanten – offiziell in ein "Anti-Kolonial-Denk-Mal" umgewidmet. Gerade eine solche Politik schafft nach Ansicht von Beckmeyer die "sicherste wirtschaftliche Grundlage bremischer Außenbeziehungen". Sein Beleg: Bremen habe sich jahrelang trotz vieler Widerstände für die Unabhängigkeit Namibias eingesetzt. Heute, nach erreichtem Ziel, werde diese Haltung "überall mit Respekt akzeptiert". Eckhard Stengel