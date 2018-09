Heute vereint sich Deutschland und morgen ganz Europa. Einst als weltfremd bezeichnete Visionen, wonach es auch in der Europäischen Gemeinschaft bald nur noch eine Währung, eine Zentralbank und möglichst eine Wirtschaftspolitik geben wird, nehmen allmählich konkretere Formen an. Am vorigen Sonntag begann offiziell die erste Phase des „Delors-Plans“, der die Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) in drei Etappen vorsieht. Die Meinungsunterschiede darüber, was eine gemeinsame Geldpolitik bedeutet, sind damit freilich noch nicht überwunden.

Der nach dem Präsidenten der EG-Kommission, Jacques Delors, benannte Plan sieht vor, daß in der jetzt eingeläuteten Aufwärmrunde zur WWU (fast) alle noch bestehenden Hindernisse im Kapitalverkehr abgebaut werden und die Wirtschafts- und Währungspolitiker der zwölf Mitgliedsländer enger zusammenarbeiten. In der zweiten Phase folgt die Errichtung eines europäischen Zentralbankensystems. Dieses soll in der dritten Phase die Kontrolle über eine Europawährung erhalten. So jedenfalls der Plan, dessen ehrgeizige Ziele bisher keinesfalls von allen EG-Mitgliedern getragen werden.

Geldpolitik ohne Politiker

Wirklich einig sind sich die zwölf EG-Staaten nicht einmal darüber, bis wann die WWU stehen soll – der Delors-Plan ist ein Fahrplan ohne Zeitangaben. Selbst die Dauer der ersten Phase ist nicht sicher. Die größte Unstimmigkeit jedoch besteht über den Charakter einer künftigen europäischen Notenbank und die Rolle einer Europawährung. So verlangt etwa die Deutsche Bundesbank, daß die neue Zentralbank ausschließlich auf die Erhaltung stabiler Preise verpflichtet wird und daß ihr keine Regierung dabei hineinreden darf. Das heißt: Geldpolitik ohne Politiker.

Im Ausland macht man Geldpolitik bisher etwas anders. Nicht nur in Frankreich und England unterstehen die Zentralbankchefs den Finanzministerien. Die Kontrolle über das Geld ist oft wichtiger Bestandteil der Staatspolitik. Das wirtschaftliche Wachstum, die Arbeitslosigkeit, die Höhe der Staatsschulden – dies und vieles mehr wird von den Entscheidungen einer Zentralbank direkt berührt. Daß man sie ausschließlich den Beamten einer unabhängigen Institution überläßt, erscheint vielen europäischen Politikern unvorstellbar.

DM statt Ecu?

Und noch weniger können sie sich mit Plänen anfreunden, die auf die völlige Aufgabe der nationalen Währungssouveränität hinauslaufen. „Kann man sich nur einen Augenblick lang vorstellen, daß Deutschland die D-Mark oder Großbritannien das Pfund Sterling aufgeben würde?“ fragte kürzlich Frankreichs ehemaliger Finanzminister Edouard Balladur und forderte: „Hören wir auf zu träumen.“ Ohne Währungshoheit sei nicht einmal eine eigenständige Verteidigungs-, Sozial- oder Hochschulpolitik möglich. Balladur spricht auch manchem aus dem Herzen, der nicht auf seiner eher konservativen politischen Linie steht. Doch weder er noch andere Kritiker werden das wirtschaftliche Zusammenwachsen Europas aufhalten können. Der freie Waren– und Geldverkehr ist bereits so weit gediehen, daß eine europäische Währungspolitik immer zwingender wird. Wenn die Politiker nicht handeln, wird sich die Wirtschaft selbst ihre Euro-Währung suchen. Und das wird nicht jenes häßliche Entlein namens Ecu sein, sondern die starke D-Mark aus Frankfurt. Die Bedenken vieler Politiker gegenüber einer unabhängigen, allein dem Geldwert verpflichteten europäischen Zentralbank mögen berechtigt sein. Doch wenn sie sich nicht bald besinnen, ist aus der D-Mark plötzlich vollends der Dollar Europas geworden und aus der Bundesbank die europäische Zentralbank. Und das liegt nicht am unaufhaltsamen Expansionsdrang der Deutschen, sondern unter anderem daran, daß die Frankfurter Bundesbank eine der Marktwirtschaft besonders adäquate Währungspolitik verfolgt. Dazu gehört eben, daß sich Regierung und Parlament aus dieser Politik heraushalten. Udo Perina