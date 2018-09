ZDF, Montag und Mittwoch: „Mein lieber John“

Das ZDF hat selber schuld, wenn es den Auftakt seiner hauseigenen neuen „Sitcom“ (= Situationskomödie) „Alle meine Babys“ auf denselben Abend legt, an dem auch die neue amerikanische Sitcom „Mein lieber John“ startete. So wurde einem der Vergleich aufgedrängt und die Freude am „Lieben John“ durch giftigen Neid getrübt. Warum bloß, seufzt die Fernsehkritikerin, die Komik im Programm am schmerzlichsten vermißt, kriegen wir Deutschen das nicht hin, was den Amerikanern zufällt?

Vielleicht weil wir zu hart daran arbeiten? Eine Sitcom wie „Mein lieber John“ ist federleichte Unterhaltung, die Pointen sind wie mit der Pinzette gesetzt, die Typen wie von der Straße ins Atelier hineingerufen, die Texte so frisch und flüchtig wie dem Autor eben in den Geist geschneit. Bedeuten soll die Sache überhaupt nichts und kosten so wenig wie möglich, in Erinnerung haften soll bitte nichts und auch niemand etwas einsehen oder lernen. Es geht um den kleinen Lacher nebenbei und während des Hosenbügelns, und vorhalten soll das Interesse gerade bis zum nächsten Werbeblock. Ist sie deshalb so trefflich geraten, diese Sitcom, weil sie so unbeschwert und nebenbei gemacht ist, ganz ohne verstimmende Absicht, bloß albern, träge und ein bißchen blöd?

Man täusche sich nicht. Selbst wenn amerikanische Sitcom-Erfinder ihre Plots und Dialoge wie Massenware ausstoßen, arbeiten sie doch als Erben einer Tradition, die mit viel Zeit, Geld und einem riesigen Talentpool anhob. Jedem Sitcom-Ingenieur, auch dem Routinier, der gar nicht mehr liefern will als Konfektion, guckt der Schatten Charlie Chaplins über die Schulter. Leichtigkeit ist in der Gebrauchskunst des Fernsehens das Produkt einer schweren Arbeit – mag die auch von vorangegangenen Generationen geleistet worden sein. An der Härte der Bemühung also kann die Dauer-Pleite im komödiantischen Fach beim deutschen Fernsehen nicht liegen. Wahrscheinlich nimmt man’s dort eher zu leicht und erntet deshalb Schwermut statt Heiterkeit.

Der zweite Blick auf den „Lieben John“ entdeckt übrigens durchaus Raffinement. Schon der Vorspann lohnt eine Schilderung. Unscheinbarer Mittvierziger mit sympathisch-melancholischem Gesichtsausdruck kehrt, das Köfferchen in der Rechten, von den Überstunden oder der Dienstreise nach Hause zurück. Er öffnet die Tür eines netten Heims und ruft sein gewohntes: „Hallo, Liebling.“

Aber es kommt keine Antwort. Statt dessen setzt eine zärtlich-schmeichelnde Musik ein und ein kandierter Sopran trillert: „Mein lieber John...! Wenn Du dies liest, bin ich auf und davon...“, wobei die Kamera einen Briefbogen fixiert, der in Johns Augenhöhe auf der Konsole lehnt. Sie singt weiter, diese süße Stimme seiner Verflossenen: „Ein jeder lernt seine Lektion, mein lieber John“, während der Weggeschiedene, noch sympathischer, noch melancholischer dreinblickend, in kurzen Spots bei der Wohnungs- und Sinnsuche zu beobachten ist. Er endet in einer Selbsthilfegruppe für Singles, und die gibt dann den Fundus ab, dem die Situationen mit komisch-katastrophalen Finalen entsteigen.

Learning by doing hat für die bundesdeutsche Sitcom bislang kaum gefruchtet. Vielleicht ist Lernen durch Nachahmen die vielversprechendere Alternative. Vorbilder gibt es genug.

Barbara Sichtermann