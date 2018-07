In der vorigen Woche fand der EG-Gipfel statt In diesen Tagen hält die Nato ihr Spitzentreffen in London ab. Am Anfang der kommenden Woche finden sich die Teilnehmer des Weltwirtschaftsgipfels in der texanischen Stadt Houston ein. Ob es um Ost oder West, Nord oder Süd geht: Jedesmal gilt es wieder, die Fragen der Sicherheit, der Wirtschaft und der Zukunft der Erde im Zusammenhang zu beraten.

Die Tagesordnung für alle Gipfel: Eine Welt