Für Mitte Oktober ist ein Transport von mehr als tausend rumänischen Kindern im Alter von vier Monaten bis zu elf Jahren nach Südafrika angekündigt, wo sie von kinderlosen Ehepaaren adoptiert werden sollen. Die Nachricht hat ein zwiespältiges Echo gefunden. Gab und gibt es nicht längst ungezählte elternlose Kinder in diesem Staat, in dem alle sozialen Strukturen seit Jahren von Unruhen erschüttert sind? Andererseits: Jedes Schicksal scheint erträglicher zu sein als das der rumänischen Waisenkinder in ihren menschenvernichtenden „Heimen“. Yusuf Hassim, der Organisator des geplanten Kindertransportes, ist denn auch entschlossen, sein Vorhaben gegen alle Widerstände durchzusetzen. Diese Widerstände freilich sind besonderer Art.

Rumänen, gleich welcher Volkszugehörigkeit, gelten nach dem südafrikanischen Gesetz grundsätzlich als „weiß“. Und an „weißen“ Kindern fehlt es im Lande, seit deren Geburtenrate sinkt. Deshalb wurden in Südafrika im Laufe der letzten zehn Jahre insgesamt 196 Schulen für Weiße geschlossen – während die allgemeine Schulpflicht für alle Rassen wegen Mangels an Schulgebäuden und qualifizierten Lehrern noch immer nicht landesweit eingeführt wurde.

„Weiße“ Kinder – wie die jungen Rumänen – dürfen jedoch in Südafrika ausschließlich von weißen Familien aufgenommen werden. Die Mehrzahl der adoptionswilligen Südafrikaner gehört offensichtlich aber den Bevölkerungsgruppen der „coloureds“, der Mischlinge und Inder an. Die einzige legale Möglichkeit für sie, zu einem weißen Kind zu kommen, wäre die offizielle Reklassifizierung des gewünschten Kindes in die jeweils eigene Bevölkerungsgruppe. Einige hundert derartige „Umwandlungen“ werden in Südafrika in der Tat alljährlich von den zuständigen Behörden vollzogen. Äußerst selten wurde jedoch bisher ein weißes Kind „heruntergestuft“. Deshalb ist mit langwierigen Verfahren zu rechnen.

Statt also endlich in die Obhut intakter Familien und zur Ruhe zu kommen, würden die rumänischen Kinder nach ihrer Ankunft in Südafrika unausweichlich zunächst in Heimen landen und dann einer völlig ungeklärten Zukunft entgegensehen, schon deshalb, weil das südafrikanische Kinderfürsorgegesetz ausdrücklich vorschreibt, daß bei der Bewilligung von Adoptionen auf den religiösen und kulturellen Hintergrund des Kindes wie der Familie zu achten sei.

Adoptionen in fremde Kulturkreise lehnt auch das Deutsche Rote Kreuz grundsätzlich ab, wie ein Mitarbeiter der Institution am Referat 13 in Bonn bestätigt. Man helfe lieber an Ort und Stelle. An adoptionswilligen Europäern mangelt es keinesfalls, doch ist das Verfahren zur Zeit sehr, sehr schwierig, schon wegen der unklaren politischen Verhältnisse in dem aufgewühlten Balkanstaat. Und ohne Bestechung erreicht man nichts. Das war schon unter Ceauşescu so: Für ein gesundes rumänisches Kind wurden fünf- bis zehntausend Mark gefordert, während die Mütter – fast immer handelte es sich um Zigeunerinnen – mit tausend Lei abgefunden wurden, je nach Wechselkurs dreißig bis hundert Mark.

Yusuf Hassim weist jeden Verdacht einer geplanten Bereicherung weit von sich. Um Menschenhandel zu unterbinden, wird auch in Südafrika die Forderung oder Annahme von Geld für die Vermittlung von Adoptionen als Verbrechen geahndet und unter schwere Strafen gestellt. Was aber will Herr Hassim dann? Die Vermutung liegt nahe, daß es ihm um eine Provokation seiner eigenen Regierung geht, die bei allem erklärten Reformwillen bisher von der zwanghaften Einteilung aller Menschen in rassisch definierte Gruppen, dem berüchtigten „Population Registration Act“ aus dem Jahre 1950, um keinen Millimeter abgerückt ist. Sollten am Ende tatsächlich tausend wehrlose Kinder nur als Mittel zum politischen Zweck dienen? Dorothea Razumovsky