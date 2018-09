Von Bernd Willing

Bedburg

Frieda Meier (Name von der Redaktion geändert) steht in der Küche und betrachtet zögernd eine elektrische Kaffeemaschine. Das laut zischende Gerät ist ihr unheimlich. So etwas hat sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Und den beiden Freundinnen, die neben ihr stehen und von einem Fuß auf den anderen treten, geht es genauso.

Seit Jahrzehnten sind die drei Frauen hinter den Mauern der Psychiatrie untergebracht, in der Rheinischen Landesklinik Bedburg-Hau am Niederrhein, kurz vor der holländischen Grenze. Doch nicht mehr lange: Frieda Meier und ihre zwei Freundinnen sollen mit Zustimmung der Klinik bald in eine eigene Wohnung ziehen, eine Wohngemeinschaft gründen.

Zur Zeit wird geübt: Die Kaffeemaschine, die die Frauen mit soviel Mißtrauen beäugen, steht in der Küche einer ganz normalen Wohnung mitten in Kleve. Seit einem Jahr lebt hier schon eine Wohngemeinschaft von drei ehemaligen Patientinnen der Bedburger Klinik. Besucherin Frieda Meier, die sich alles genau zeigen und erklären läßt, ist angetan. In den eigenen vier Wänden zu leben, mit eigenen Möbeln, das kann sie sich gut vorstellen. Eine Kaffeemaschine allerdings, darin ist sie sich mit ihren Freundinnen einig, kommt ihnen nicht ins Haus.

Die drei Frauen haben Glück, denn daß psychisch Kranke überhaupt die Chance zu einem Leben in Freiheit bekommen, ist in der Bundesrepublik immer noch die Ausnahme. Zumal für die sogenannten chronisch Kranken oder Langzeitpatienten. Auch fünfzehn Jahre nach dem Start der Psychiatriereform leben die meisten von ihnen in irgendwelchen Heimen auf dem Land oder auf Massenstationen der großen Krankenhäuser. Während die psychiatrische Akutversorgung in den letzten Jahren stetig verbessert werden konnte, ist die Reform an den Langzeitkranken vorbeigegangen.

Daß Frieda Meier nun wieder Hoffnung haben kann, verdankt sie einem Förderprogramm des Landschaftsverbandes Rheinland. Der Verband, bundesweit größter Träger psychiatrischer Kliniken, hat in den letzten fünf Jahren knapp 1400 Wohngemeinschaftsplätze für Behinderte eingerichtet, davon 1044 für psychisch Kranke, die meisten von ihnen sind Langzeitpatienten. 1990 sollen weitere 366 Plätze hinzukommen. Damit liegt die rheinische Psychiatrie an der Spitze in der Bundesrepublik. Ein Erfolg, den der Landschaftsverband vor allem deshalb in so kurzer Zeit erreichen konnte, weil er mit unabhängigen, freien Initiativen am Ort kooperiert, anstatt alles selbst zu machen.