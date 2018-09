Marktreport

Für die Kapitalanleger waren die Moskauer Beschlüsse über die Vereinigung beider deutschen Staaten kein Grund zu übertriebenem Jubel. Weder am deutschen Aktien- noch am Rentenmarkt gab es zunächst spürbare Reaktionen. Das Geschäft lief in gewohnten Bahnen weiter. Neue Jahreshöchstkurse waren nicht in Sicht – im Gegensatz zu New York, wo der Dow Jones zeitweise die Dreitausendermarke überschritt und damit auf einen neuen Rekordstand kletterte.

Grund für die feste Aktientendenz an der Wall Street war die Hoffnung auf sinkende Zinsen. Sie wiederum sorgte auch am deutschen Rentenmarkt für höhere Kurse. Die Rendite der ersten Anleihe des Fonds Deutsche Einheit sank am Wochenbeginn auf nur noch 8,48 Prozent. Rentenexperten vertreten die Ansicht, daß mit Rücksicht auf die hohen Zinssätze für Termingelder ein weiterer Renditerückgang kaum noch zu erwarten ist. Dies um so weniger, als jetzt für den deutschen Kapitalmarkt eine Belastungsprobe der anderen folgen wird. Eine neue Bundesanleihe zeichnet sich bereits ab, danach ist der Fonds Deutsche Einheit wieder an der Reihe. Trotz der hohen Beanspruchung glauben die Experten aber, daß die Rendite nicht wieder über neun Prozent klettern wird.

Nutznießer der entspannteren Zinssituation sind die Bankaktien, deren Kurse sich auch an Tagen unsicherer Tendenz einigermaßen behaupten konnten. In jüngster Zeit bemerkenswert fest lagen die Papiere der Bayerischen Vereinsbank, die lange Zeit vernachlässigt wurden. Einige Informationsdienste wiesen nun auf die wertvollen Beteiligungen der Bank (vor allem im Versicherungsbereich) hin, andere sprachen davon, daß die Allianz Holding an den Aktien Interesse hat.

Im Bereich der Großchemie kauften weiterhin die institutionellen Anleger bei steigenden Kursen. Da festzustehen scheint, daß dieses Jahr bei BASF, Bayer und Hoechst besser ausfallen wird als erwartet, reizen die vergleichsweise hohen Renditen. Bei BASF und Hoechst liegen sie unter Einrechnung des Körperschaftssteuerguthabens bei über sieben Prozent – für Versicherungen und Fonds gleichermaßen interessant.

Unter Druck geraten sind die VW-Aktien. Zum einen haben englische Broker ihre (übertriebenen) Gewinnschätzungen reduziert, zum anderen verkaufen Ausländer vor Ausschüttung der Dividende, weil für sie das Körperschaftssteuerguthaben ohne Wert ist. Hinzu kommt, daß der Abrechnungstermin für Optionsgeschäfte gerade in den VW-Aktien Material lockergemacht hat. Im übrigen scheinen Auto-Papiere grundsätzlich ihren Reiz eingebüßt zu haben. K.W.