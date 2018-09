Inhalt Seite 1 — Soziale Herkunft: Sonstige Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erich Hackl

Wer sich aus den ehemaligen Volksdemokratien bei uns Gehör verschaffen wollte, mußte lange Zeit mächtig auftrumpfen mit Folter und Verhör oder doch wenigstens mit Protokollen aus einer grauen, uniformen Gesellschaft, über die, unsichtbar und allmächtig, das Auge der Gesetzlosigkeit wacht, Spitzelohren an jeder Wohnungstür, in desolaten Fabrikhallen, neben langen Warteschlangen, in denen das Volk ansteht, Brot und Lüge zu kaufen. Der ungarische Schriftsteller György Dalos, der Grund genug hätte, sich der Verfolgung und Behinderung, der er Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre ausgesetzt war, mit Verbitterung zu erinnern, hat schon in seinem bisherigen Werk – Gedichte, Erzählungen, Essays – die westliche Erwartungshaltung gegenüber einem östlichen Dissidenten durchbrochen: weil er auf Ironie, auch Selbstironie, statt auf Pathos, auf Spott und Zweifel statt auf Anklage gesetzt hat, um sich und uns die Geisteswelt von Herrschenden und Beherrschten, Konsistenz wie Geschmack des Gulaschkommunismus nahezubringen.

Dem Schema vom personifizierten Bösen oben an der Partei- und Staatsspitze und den unschuldigen Opfern unten im Volk hat er sich bereits vor zehn Jahren, in seinem ersten auf Deutsch veröffentlichten Buch entzogen. „Meine Lage in der Lage“ hieß der Band mit Gedichten und Prosastücken, in dem er Z., seinem sarkastischen Alter ego, eine Parteitagsrede über das heutige Ungarn aus historischer Sicht in den Mund legte: „Genossen! Im Jahre 1990 werden bei uns nicht wieder gutzumachende Dinge geschehen. Um was für Dinge es sich dabei handeln wird, ist vorläufig wegen der schlechten Quellenlage unerklärlich; aber eines ist sicher: wir müssen diese Dinge bekämpfen, und zwar mit Stumpf und Stiel... Das, was bei uns im Jahre 1990 geschehen wird, ist unserem Wesen völlig fremd und unvereinbar mit unseren Grundsätzen, und wir könnten es mit Fug und Recht als verbrecherische Vergangenheit bezeichnen, wenn es uns nicht erst bevorstünde. Die Ereignisse des Jahres 1990 müssen auf das Entschiedenste verurteilt werden; sonst können wir nicht einen einzigen Schritt nach rückwärts tun.“ Ebenso aktuell klingt uns heute eine andere Anekdote aus den fünfziger Jahren, die Dalos damals zum Besten gab: „,Liebe Jungs’, sagte der Herr Schuldirektor Koltai im Dezember 1956, ,von jetzt an sind wir endlich Ungarn: Wir werden von heute an nicht mehr Russisch lernen, sondern Deutsch.‘“

In die fünfziger Jahre, genauer „gegen Ende des Monats Tewet im Jahre fünftausendsiebenhundertsechzehn“ nach jüdischer Zeitrechnung, in die ersten Monate des Jahres 1956 also führt uns auch sein erster Roman, der von den Wirrnissen des zwölfjährigen Robi Singer erzählt, eines jüdischen Halbwaisen, dem es schwerfällt, mit der komplexen inneren wie äußeren Welt, mit Herkunft, Gefühlen, Religion und Politik zurechtzukommen. Ist er, der Zögling des jüdischen Waisenhauses für Knaben, nun Jude oder Ungar? Und wie ist das mit dem Kommunismus, wenn das Land der Verheißung anderswo liegt, in Erez, wo man sich nicht, wie in der Wolfskälte des Budapester Winters nach einem richtigen Mantel zu sehnen braucht?

Theoretisch wäre alles so einfach; man muß sich ja nur an die geliebte Großmutter halten, die ihrem Enkel empfiehlt: „Wenn dich jemand nach deiner Abstammung fragt oder nach deinem Glauben, dann antworte ruhig: Ich bin ungarisch-jüdischer Kommunist. Damit liegst du auf jeden Fall richtig.“ Aber warum rümpft dann der Parteisekretär Klein, selber ein Jude, die Nase, als Robi vor ihm diese Attribute aufzählt? Es sei, belehrt er ihn, heutzutage nicht mehr notwendig, Jude zu sein – es reiche völlig, „wenn jemand ein guter Kommunist ist“. Aber da ist andererseits Robis Mitschüler Oczel, ein Goi, der alles viel komplizierter sieht: „Meine Mutter hat gesagt, die Kommunisten sind allesamt Juden. Und die Ungarn sind Christen. Und die Juden können keine Christen sein – aus dem einfachen Grunde, weil sie Jesus Christus gekreuzigt haben.

Der Selbstfindung dieses zwölfjährigen Jungen, dem die anstehende Beschneidung zum großen Problem wird, stehen noch andere Hindernisse im Weg, seine schwammige Leibesfülle etwa oder seine verkrüppelten Finger, das vergangene Liebesleben und die gegenwärtige Krankengeschichte seiner Mutter – alles Umstände, die ihn „in jenem Zustand glücklicher und trauriger Aufgeregtheit, der von den Dichtern mit dem Wort ‚Liebe‘ bezeichnet wird“, nachhaltig behindern: „Robi Singer bat das Schicksal, ihn in eine Zeit zu versetzen, in der man wirklich leben kann, wo es weder Platzangst noch Autounfälle gibt, wo man nicht mehr ewig zwischen Sabbat und Sonntag, Juden und Christen wählen muß, wo man den Teufelskreis, daß man dick ist, weil man frißt und daß man frißt, weil man dick ist, verlassen kann, wo es weder Selbstbefleckung noch die daraus folgende versöhnliche gute Tat gibt, sondern nichts als reine Liebe, von innen kommender Sonnenschein, für den man nicht einmal nach Erez auswandern muß.“

Dieser Roman ist nichts für Leser, die an einen ungarischen Autor die Forderung stellen, doch bitte schön die Schrecken des Stalinismus zu beschreiben, das Land wenige Monate vor der Volkserhebung von 1956 als einziges KZ zu schildern, Gut und Böse, Schwarz und Weiß schön säuberlich getrennt. Ungeeignet ist er auch für alle, die Alltagsgeschichten hassen, die nichts über kleine Leute lesen wollen, die den Mief des Provinzialismus irrtümlich immer nur in den Mietskasernen der Peripherie zu riechen glauben. Dalos führt weder strahlende Helden noch stalinistische Unholde vor, gestaltet dafür eine Fülle von lebensnahen und vom Leben gezeichneten Menschen, liebenswert und widersprüchlich, die einen noch lange nach der Lektüre nicht loslassen.