Von Siggi Weidemann

Die Rathausstufen glitzern so weiß in der Morgensonne, als wären Hagelkörner gefallen. Aber es ist nicht Hagel, es ist Reis, der gleich sackweise über die Köpfe der Brautleute ausgeschüttet wird. Ein weiteres Paar mit Gefolge kommt bereits über den Stortorget, den großen Platz im Zentrum von Malmö. An diesem Samstag herrscht Hochbetrieb im Standesamt. Plötzlich mischen sich Muskelprotz und Feuerschlucker, Traumtänzerin und Cowboy unter die Hochzeitsgäste, werden umringt von kopfschüttelnden Bürgern, die sich dennoch an den Verrücktheiten der jungen Leute delektieren. Tanzend und singend wandern die Gaukler dann weiter zum Lillatorg, einem kleinen Platz, auf dem junge Leute Handgemachtes und Selbstgebackenes verkaufen und wo das Café „Dockhuset“, das „Puppenhaus“, den größten Sonnenschirm der Stadt aufgestellt hat. Es duftet nach Brot und nach Obst. Schließlich verschwindet die Gauklergruppe hinter dem Tor zum Hedmansgarden, einem Kaufmannshof aus dem 17. Jahrhundert. Eine Ente watschelt mit ihren sechs Kücken quer über den Platz auf die Saluhallen zu. Hinter einem unscheinbaren Eingang verbirgt sich dort das lukullische Paradies der alten Handelsstadt am Öresund.

Das Auge muß sich erst an das mediterran anmutende Ambiente von Schwedens drittgrößter Stadt gewöhnen: Terrassen, auf denen die Leute sitzen und Kaffee trinken, Marktstände, an denen frische schwedische Erdbeeren, aber auch holländische Tomaten und dänische Zwiebeln verkauft werden. Darunter mischen sich Mormonen, die vor dem Weltuntergang warnen und immer wieder Straßenmusikanten, deren Bühne die Södergatan, die Rochegatan und der Gustav Adolfstorg sind, ein Platz, der direkt an den mit jahrhundertealten Bäumen bestandenen Friedhof grenzt.

Man kann nur vermuten, wie viele falsche Bilder von Schweden geprägt wurden. Schweden ist farbenfroher und fröhlicher als in der Vorstellung, die Vögel zwitschern länger als anderswo, und erst spät in der Dämmerung fällt Stille übers Land. Wer einmal den harten Flügelschlag der Wildgänse gehört, die blühenden Malven vor rostroten Mauern gesehen und eine lichte Nacht erlebt hat, der bereut es nicht, in den Norden gefahren zu sein.

Was aber macht den Reiz dieser südlichen Schwedenlandschaft aus? Die Natur mit ihren sattgrünen Wiesen und den klatschmohnroten Feldern? Die Menschen, die zuvorkommend und freundlich sind? Die Atmosphäre? Es ist von allem etwas. Aber das Wetter? Wenn es einem nicht gefällt, so wartet man einfach. Und siehe, es klart gleich wieder auf.

Schweden ist so groß, daß man sich überhaupt keinen Begriff davon macht: Umgedreht würde das Land bis nach Sizilien reichen. Wir haben uns nur einen Teilbezirk herausgegriffen – Schonen, eine Landschaft mit Wäldern und Seen, Stränden und Dörfern und vielen vielen Golfplätzen. Mehr als fünfzig und alle gut besucht, so erzählt uns der nette Herr Lars Carmen. Von ihm erfahren wir auch, daß Golf hier ein ganz normaler Familiensport ist, vergleichbar mit Minigolf bei uns. Und dann die Landschaft! Auch da hat uns der freundliche Herr Carmen nicht zuviel versprochen. Jetzt wissen wir, warum man in Stockholm sagt: Das Schönste an der Hauptstadt ist der Zug nach Malmö mit anschließendem Picknick in Schonen. In Malmö und um Malmö herum liegt die wahre Heimat vieler Schweden, die sich dem guten Leben verschrieben haben – erzählen die Malmöer sehr zum Ärger der Stockholmer. Wer aber je durch Schonen gereist ist, in einem der Wirtshäuser die Einheimischen genußvoll tafeln sah, halt das nicht mehr für eine Übertreibung. Hier lebt man stiller als in der verrückten Hauptstadt und offensichtlich sehr gut: Man zählt mehr Wirtshäuser als in anderen schwedischen Provinzen, und die kleinen Kaufmannsläden haben sogar am Sonntag geöffnet, damit man frische Brötchen fürs Picknick kaufen kann. Picknicken ist ein Volksvergnügen hier. Die Frage „fit oder fett“ stellt sich nicht, denn es geht nicht ums Essen, sondern uns Eßerlebnis, und wenn es schmeckt, fragt man nicht, ob die fette Makrele, der geräucherte Aal oder die in Dill eingelegten Strömming, Ostseeheringe, nun zuviel des Guten sind. Der Genießer läßt vorurteilslos den feinen Lachs mit Crème fraîche prüfend auf der Zunge zergehen und fürchtet sich auch nicht vor gebackenem Schweinebauch mit süßen Preiselbeeren.

Immer wenn das Wetter dazu einlädt, werden diese Freiluftfeste inszeniert: allein, zu zweit oder in der Gruppe. Picknick im Grünen ist ebenso ein Spaß in Schonen oder Skane, wie Schwedens südlichste Provinz korrekt heißt, wie Wandern oder Radfahren, Schloß- oder Museumsbesuche.