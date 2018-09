Das ist nicht nur in der Medizin so: Jahrelang geht alles gut, und plötzlich schlägt das Schicksal zu. Dieses Mal hat es acht Bluterkranke in Bonn, Göttingen und Frankfurt getroffen, bei denen nach der Behandlung mit der Charge 161089 des Prothrombinkonzentrats PPSB (Biotest) eine Aids-Infektion festgestellt wurde.

Die Gefahr einer HIV-Infektion durch Blut oder Blutpräparate schien seit der Einführung des Aids-Tests 1985 gebannt – ein Erfolg, den sich die Hersteller von PPSB zugeschrieben hatten, die stolz auf die „doppelte Sicherung“ vor HIV-Übertragung verwiesen: Neben dem HIV-Test werden zusätzlich noch etwa im Blutserum vorhandene Aids-Viren durch Sterilisation inaktiviert. Das kann durch Erhitzung auf sechzig Grad über einen längeren Zeitraum oder durch Kältesterilisation mit beta-Propriolakton und ultraviolettem Licht als sogenannte „Kaltsterilisation“ geschehen. Den damit verbundenen Verlust an Wirksamkeit der Gerinnungsfaktoren nehmen die Hersteller in Kauf, aber sie müssen deshalb mehr Blut kaufen, um den Bedarf an Blutpräparaten zu befriedigen.

Zur Herstellung von PPSB wird neben „deutschem“ Blut auch das amerikanischer Spender verwendet. Der Mikrobiologe Arne Schumacher von Biotest hält dies nicht für ein Problem, auch wenn in den USA mehr Spender zu den Aids-Risikogruppen zählen als bei uns. Das Verhältnis von unentdeckt HlV-Infizierten zu gesunden Spendern ist in den USA etwa 1 : 500 bis 1 : 1000, bei uns 1 : 40 000. Erst Wochen nach einer HIV-Infektion kommt es zu einer „Serokonversion“. Für die Herstellung von PPSB wird Blutplasma von 2000 bis 25 000 Spendern „gepoolt“. Das führt zu einer geringeren Konzentration etwa durchgeschlüpfter Viren im Endpräparat. Dies überprüft aber nicht das staatliche Paul-Ehrlich-Institut, zuständig für Impfstoffe, sondern der Hersteller mit dem Antikörpertest. Ein Virusnachweis wäre besser.

Den hat nach Infektion der acht Bluterkranken jetzt das Paul-Ehrlich-Institut vorgenommen und Antigene (p24) gefunden. Für das Angehen einer Infektion kommt es auch auf die Konzentration der Viren an. Gab es noch andere Infektionsquellen?

Für den behandelnden Arzt der sechs Bonner Patienten, Hans Hermann Brackmann, ist die Ursache klar: In Bonn wurde das Virus durch die sehr zuverlässige Enzymketten-Reaktion (PCR) im Medikament identifiziert. Unter den sechs infizierten Bluterkranken sind drei Kinder und zwei Patienten, die nie zuvor mit Gerinnungsfaktor IX behandelt worden waren. Die Suche nach dem „Schuldigen“ hilft den Kranken nicht. Zukünftig sollte bei Blutspendern aus Aids-Risikogebieten auch nach dem Virus gefahndet werden. Geeignete Testverfahren gibt es.

