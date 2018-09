Von Roland Kirbach

Die Kleinstadt Lengenfeld wirkt an diesem Dienstag vormittag, als wäre Sonntag. Es ist still, nur ab und zu tuckert ein Auto vorbei. Kinder spielen auf sonst leeren Fabrikhöfen. Lengenfeld gehört zum Kreis Reichenbach im Vogtland, dem Zentrum der DDR-Textilindustrie. Ein halbes Dutzend Betriebe gibt es in dem Städtchen. Aber seit wenigen Wochen stehen hier alle Maschinen still; ebenso in den meisten Betrieben der anderen Branchen. Einer ganzen Stadt droht Arbeitslosigkeit, in der Textilbranche trifft es vor allem Frauen.

Kristina Köthen, Sekretärin der Industriegewerkschaft Textil-Bekleidung-Leder (IG-TeBeLe), kann nicht mehr. "Ich bin total hinüber", schluchzt sie. "Jeden Tag kommen Frauen in mein Büro und sagen: ‚Ich hab’ die Kündigung.‘" Gestern, in der Sprechstunde in der Reichenbacher Geschäftsstelle der Gewerkschaft, seien es 63 an einem einzigen Tag gewesen. Oftmals bestehe das Kündigungsschreiben nur aus einem Satz. Wegen "Strukturwandel" oder "Rationalisierung", so die häufigsten Begründungen, müsse die Kündigung ausgesprochen werden. Schluß. Aus.

Uschi Liebold hat einen solchen Brief bekommen. Bis Ende Juni arbeitete sie im Lengenfelder Zweigwerk der Waldenburger Bett- und Steppwaren GmbH. Dort wurden hauptsächlich Schlafsäcke für die Nationale Volksarmee genäht. Damit ist nun Schluß.

Das Lengenfelder Werk war erst 1972 verstaatlicht worden. Mittlerweile hat der einstige Inhaber, der in den vergangenen achtzehn Jahren als Betriebsdirektor auch weiterhin das Kommando führte, einen Antrag auf Reprivatisierung gestellt und den knapp dreißig Beschäftigten bereits ohne Begründung gekündigt.

Die Frauen in Lengenfeld können die neue Situation noch gar nicht richtig begreifen. "Ohne Verabschiedung, ohne Dank sind Arbeiterinnen entlassen worden, die zum Teil dreißig Jahre hier arbeiteten", sagt Uschi Liebold. Auch ihr Mann und der noch zu Hause lebende Sohn haben ihren Job verloren, erzählt Frau Liebold und kämpft mit den Tränen. Das Arbeitslosengeld beträgt nur 68 Prozent des letzten Nettolohns – und allenthalben steigen die Preise, von der Müllabfuhr bis zu den Schulbüchern für die Kinder.

Der Grund für den Einbruch in der Textilbranche ist, daß die DDR-Bürger die Waren heimischer Produktion verschmähen, die zudem teurer sind als Westware. Die DDR-Textilindustrie produziert überwiegend Massenware, die von der Bundesrepublik schon längst in Billiglohnländer in Fernost, Afrika oder neuerdings Portugal ausgelagert wurde. Bundesdeutsche Textilhersteller haben sich entweder spezialisiert oder fertigen hochwertige modische Textilien. Außerdem sind die DDR-Maschinen meist völlig veraltet. Die vogtländische Streichgarnspinnerei in Reichenbach hat jetzt zwei ihrer Maschinen, die aus dem Jahr 1905 stammen, an ein bundesdeutsches Museum verkaufen können.