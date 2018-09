Hat Saddam Hussein den Bogen überspannt?

Von Christoph Bertram

Nun hat er sich wohl doch verrechnet, der Bully von Bagdad, dessen Truppen das kleine Kuwait überrannten und jetzt an der Grenze zu Saudi-Arabien mit den Panzerketten rasseln. Denn er hat nicht nur die verängstigten Nachbarn am Golf, sondern die zivilisierte Welt insgesamt herausgefordert – eine Probe aufs Exempel, ob die führenden Staaten es ernst meinen mit ihren Bekenntnissen zu neuem Denken und gemeinsamen Handeln. Heute sieht es – wer hätte das zu hoffen gewagt? – so aus, als ob die Staatengemeinschaft die Probe bestehen und die erste ernste Krise nach dem Ende des Kalten Krieges gemeinsam meistern könnte.

Saddam Hussein, der irakische Diktator, hatte gewiß anders kalkuliert. Internationales Wehgeschrei und Händeringen hatte er erwartet, empörte Resolutionen, Nadelstiche mit Worten. Dann werde die Aufregung sich legen, wie schon nach seinen Giftgas-Feldzügen gegen Iraner und Kurden; kommerzieller Eigennutz werde die Prinzipien wieder einmal beiseite schieben; westliche Waffenlieferanten, Öl-Einkäufer und die Pfeffersäcke vom Golf würden bald eilfertig um gut Wetter bitten.

Diese Rechnung kann immer noch aufgehen. Aber die Hoffnung wächst, daß diesmal doch noch Recht vor Macht gehen könnte. Denn Saddam Hussein hat zum einen die amerikanische Entschlossenheit unterschätzt. Der Golf bleibt die Ölschatzkammer der Welt. Der überwiegende Teil – fast achtzig Prozent – der bekannten Reserven lagen dort, und die Abhängigkeit der Industrienationen von Ölimporten hat nicht etwa abgenommen, sondern ist weiter gewachsen, vor allem die der Vereinigten Staaten. Mit dem Schlag gegen Kuwait drohte Saddam Hussein, sich zum Kontrolleur und Preisdiktator über den internationalen Ölmarkt aufzuschwingen. Glaubte er wirklich, Amerika und die anderen Industrienationen würden diese Machtverschiebung einfach hinnehmen?

Vor allem: Saddam Hussein hat nicht gemerkt, daß der Kalte Krieg vorüber ist. Er hatte sich daran gewöhnt, daß Ost und West einander am Golf und anderswo auszustechen versuchten und sich damit blockierten. Jetzt aber sind sie plötzlich zu einvernehmlichem Handeln fähig. Wie das Fanal einer neuen Ära klingt die Erklärung, die der sowjetische und der amerikanische Außenminister am vergangenen Freitag, einen Tag nach dem irakischen Überfall, in Moskau abgaben: "Die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten bekräftigen, daß ihr Ziel der bedingungslose irakische Rückzug aus Kuwait ist. Sie glauben, daß die Völkergemeinschaft diese Aktionen nicht nur verurteilen, sondern als Antwort darauf auch praktische Maßnahmen ergreifen muß. Regierungen, die sich auf offene Aggression verlegen, müssen wissen, daß die Völkergemeinschaft solche Aggressionen weder ruhig hinnehmen noch erleichtern kann und will."

Gewiß sind die Supermächte nicht mehr die Weltpolizisten, die an jedem Ort der Erde ihren Willen durchsetzen können. Eine Militäraktion etwa, um die irakischen Truppen aus Kuwait zu verjagen, ginge über ihre Kräfte; auch die mit saudischer Billigung nun ins Krisengebiet eingeflogenen amerikanischen Fallschirmjäger können Saddam die kuwaitische Beute nicht mehr entreißen, sondern nur den Willen Amerikas demonstrieren, mit aller Macht weitere Beutezüge zu verhindern.