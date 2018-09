Inhalt Seite 1 — Manager und Märkte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf Einladung von Bundeskanzler Helmut Kohl weilte am Mittwoch voriger Woche die Spitze des deutschen Geldwesens in Bonn. Hilmar Kopper, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, unterbrach sogar seinen Urlaub – schließlich ging es um Lebensfragen der Nation: Der Kanzler appellierte an die Banker, bei der Kreditvergabe an die DDR großzügiger zu sein. Am Rande übergab Kopper dem Regierungschef noch ein Papier, das es in sich hatte. Er schlug nämlich nichts anderes vor, als daß die Treuhandanstalt die gesamten Altschulden der ruinierten DDR-Betriebe (insgesamt 85 Milliarden Mark) aus den Händen der Deutschen Kreditbank AG übernimmt, jener DDR-Geschäftsbank also, mit der die Deutsche Bank ein aufsehenerregendes und umstrittenes Joint-venture eingegangen war. Würde Koppers Vorschlag angenommen, dann könnte dieses Gemeinschaftsunternehmen ohne jede Altlast aus SED-Zeiten operieren. Die Mutter des Joint-ventures, die Kreditbank, wurde danach liquidiert.

Als der Vorschlag dann publik wurde, war der Ärger groß. Das Handelsblatt‚ veröffentlichte nicht nur Einzelheiten aus dem Kopper-Papier, sondern berichtete auch von „harter Kritik“ seitens der Bundesregierung: Man sehe die Gefahr des „Monopolmißbrauchs“; die Deutsche Bank entziehe sich im übrigen der Verantwortung, die sie mit dem Joint-venture übernommen habe.

Dabei würde das Geschäft nach Koppers Meinung auch dem Staat nützen: Die Treuhand könne notleidenden Betrieben schneller durch einen Schuldenerlaß helfen, wenn der Umweg über die Konten der Deutschen Kreditbank entfalle. Denn im Gegensatz zur Bank kann die Treuhandanstalt einzelnen Betrieben die Schulden erlassen, da sie ja auch später den Zugriff auf die Veräußerungserlöse hat.

Für notleidende Kredite der Ex-VEBs muß jedoch ohnehin der Steuerzahler geradestehen. Denn laut Staatsvertrag erhält die Deutsche Kreditbank beim Ausfall von Altkrediten Ausgleichsforderungen, die vom Bund zu finanzieren sind.

Für den Flugverkehr nach Berlin bringt die deutsche Einheit Konsequenzen, die für manchen überraschend sind. Denn wenn die Sonderrechte der vier Siegermächte erlöschen, so machte Heinz Ruhnau, Chef der Deutschen Lufthansa jetzt klar, dann sind die Flüge von PanAm, British Airways und Air France zwischen Berlin und dem Noch-Bundesgebiet „zumindest zunächst einmal nicht erlaubt“. Ruhnau: „Für Berlin gilt dann also auch das, was die EG-Verkehrsminister im Juni beschlossen haben.“ Danach dürfen nationale Fluggesellschaften in anderen Ländern keine Inlandsflüge bedienen.

Der Lufthansa-Boß räumt zwar ein: „Man kann denjenigen, die auch in schwierigen Zeiten im Luftverkehr zu Berlin gehalten haben, nicht über Nacht den Stuhl vor die Tür setzen. Das wäre unanständig.“ Aber, so meint er auch, „die Übergangslösung muß begrenzt sein“. Verkehrsminister Friedrich Zimmermann hat dafür eine Frist von „zwei bis drei Jahren“ im Auge.

Bereits mit Beginn des Winterflugplan am 28. Oktober wird die Lufthansa Berlin regelmäßig mit Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf und Hamburg verbinden.