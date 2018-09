Von Iris Radisch

So kann man doch nicht anfangen. So gestelzt, so überpudert mit teurem Dichterpuder, so hochgestochen. Wer liest denn da weiter?

„Die gleitenden Plätze“ waren vor einunddreißig Jahren die erste Veröffentlichung des dreißigjährigen Paul Nizon. Anfang eines Schriftstellerlebens. „Bagatellen“, nennt er die zehn Prosastücke heute, „Orientierungsproben in einer Realität, die sich meinen überkommenen Begriffen entzog“ – und der er deshalb mit schönen neuen Dichterworten ein wenig nachstelzen wollte.

Auf einem gelben Fahrrad, zu Fuß und mit dem Schiff im „ein junger Mann“ in diesen Miniaturgeschichten umher, „mit immer dem Erleben hintennach hängenden Sinnen“. Was ihm begegnet, kann er nicht beschreiben, „alles gleitet traumbefangen nebeneinander her, eine Flotte von Wolkenschiffen unter unbekanntem Wind“. Die Eindrücke sind schneller als die Worte, türmen sich zu Eindrucksbergen, verheddern sich in Eindrucksknäueln, die im Nacheinander der Sätze keinen Platz haben. Also beginnt der junge Mann zu dichten.

Er dichtet, was er sieht. Den „Meermilchdunst in Neapel“, die „Persönlichkeitsschleppe der Frauen“, den Schutzmann, der an den Rändern blau ausläuft. „Die gleitenden Plätze“ sind eigentlich gleitende Bilder, gleitende Wortbilder. Der Erzähler nennt sich einen „malenden Dichter“. Er malt eine neue Wortwelt, weil die Welt in seinen Augen nicht mehr in die alten Worte paßt. Es sei denn als Zwang, als „Diskurs in der Enge“, wie Nizon einen berühmt gewordenen Essay aus den siebziger Jahren über „die Schweiz als Kunstlandschaft“ genannt hat.

Die Enge und die Schweiz sind für ihn die beiden Kunstverhinderer schlechthin. In der Enge kann der Dichter nicht dichten, in der Enge kleben die Worte so dicht an den Gegenständen, daß sie sich nicht rühren können. Nur im Laufen, so glaubt Paul Nizon (der die Schweiz verlassen hat und in Paris lebt), machen sich die Worte parlando, glissando von selbst auf den Weg. Deshalb sind alle Helden Nizons Spaziergänger, Stadtläufer oder Reisende.

„Soll dir keiner mehr ein Schäumchen vormachen wollen“, frohlockt der junge Mensch am Ende der „Gleitenden Plätze“ in der Erstausgabe 1959. Die Neuausgabe gibt sich karger, schäumchenfreier. So reist der junge Mann nun nicht mehr „nach Abschluß der Schulen“, sondern schlicht „nach Schulabschluß“ in die Fremde; im Hafen von Messina schaut er nicht mehr „in banger Vogelfreiheit“ dem Einlaufen der Schiffe zu, und auch die „beginnende Energiezirkulation durch dunstgraue Dämpfe“ liegt Gott sei Dank nun nicht mehr über der Stadt.