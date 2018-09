Inhalt Seite 1 — „Pastor, zwing uns nicht zu beten“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fritz J. Raddatz

Er hat keine regelrechte Gemeinde, aber eine der schönsten kleinen Kirchen Norddeutschlands, die auf dem höchsten Punkt des Sylter Geestkerns gelegene romantische St.-Severin-Kirche in Keitum, neben St. Martin in Morsum die einzige, die bei der großen Flut von 1362 von elf Kirchen übrigblieb – das an der Westseite des Kirchenschiffes in Granit geschlagene seltsame Zeichen, ein Kubus und darunter ein Kreuz, könnte man als Motto für seine Arbeit lesen: Das Evangelium, das in dieser Kirche ausgerichtet wird, soll nicht hochfliegende Ideen verkünden, sondern die Schöpfung als gutes Werk hochhalten.

„Ihr braucht Ihn – aber Er braucht euch auch“, sagt er oft und gerne, der Rheinländer Traugott Giesen, der nun nach Berliner Lehrjahren seit vierzehn Jahren „Ja, der Traugott“ ist für die winzige Gemeinde, die ihn beim Feuerwehrball und Ringreitturnier dabeihaben will, aber die Kinder zum Konfirmandengottesdienst vor der Kirchentür absetzt. „Ist was Besonderes?“ fragen sie mißtrauisch, wenn er seine Keitumer zum sonntäglichen Gottesdienst bittet – und bleiben weg.

Die paar, die kommen – „Pastor, zwing uns nicht zu beten“ – murmeln immerhin das Vaterunser mit; Kirche ist für die Keitumer Friesen eine soziale Institution: „Daß ein Mitmensch aus der Kirche austrat, weil ich bei der Beerdigung seines Vaters eine Silbe seines Vornamens konstant verschluckt hatte, tut mir immer noch leid. Keine vollen Kirchen im Sommer und an Weihnachten können mich über den Nichtkirchgang der Gemeinde hinwegtrösten. Dabei ist es allermeist schlichte Trägheit und Anpassungssucht, die es einfach nicht für denkbar hält, geschweige denn für normal, daß man von Zeit zu Zeit zur Kirche geht.“

Volle Kirche? Ja, dieser wortmächtige, hervorragende – weil eher nüchterne – Prediger hat nämlich gleichsam zwei Gemeinden: Weltstadt Keitum – der schönste Ort der Insel Sylt – in der Saison. Dorf Keitum – Begräbnisplatz lange schon vor der ersten urkundlichen Eintragung der Kirche im Jahre 1240 – im Winter. Über 20 000 Besucher, aber 33 Konfirmanden (1989); Taufen, Trauungen, Beisetzungen je zirka 60 (1989) – aber fast 2000 Mark sonntägliche Kollekte: Der Parkplatz vor der Kirche sonntags überfüllt, ab 9.40 Uhr kein Sitzplatz mehr, in den dienstäglichen Gesprächsstunden bei Tee und Rum reichen die Stühle nicht. „Passagen“-Kirche nennt Traugott Giesen das; für die Kurgäste (davon 75 Prozent „Stammgäste“) ist die Kirche, das sagt er unverblümt, Freizeitbereich. Die Einheimischen akzeptieren das, akzeptieren auch dieses Leihverfahren ihres Pastors, verlegen die eigenen Feste auf den Winter. „Auf Sylt wird erst nach der Saison gestorben ...“

Der fünfzigjährige gebürtige Bonner mit kesser Berliner Lippe ist ein Unikum: überzeugend fromm, überraschend unfrömmelnd. „Gut, daß es mich gibt.“ Ein ungewöhnlich gebildeter Mann, der ohne ein Canetti-Zitat in keinem Gespräch, ohne eine Dostojewski-Anekdote in keiner Predigt und ohne einen Fetzen Botho-Strauß-Dialog in keiner Bibelstunde auskommt – „der kennt unsere Welt, wenn er sie als eine charakterisiert, in der das Wort prophetisch für das Eigenschaftswort von Profit gehalten wird“. Eine regelrechte Kartei, beichtet er mir, hat er sich aus seinen Leseschätzen angelegt. Das macht den Umgang mit diesem Streitlustigen – ob am Nacktstrand oder beim abendlichen Bordeaux – so angenehm auch für den Nichtchristen.

Angenehm? Nein: aufregend, wichtig. Daß er auch einen Selbstmörder christlich beerdigte, ist für ihn so selbstverständlich wie die Teilnahme am Ostermarsch, der Drink im „Gogärtchen“ oder der Lutschbonbon für einen die Predigt zergreinenden Säugling. Mal ist das burschikos an der Grenze des Ärgerlich-Flapsigen: „Was Nivea für die Haut – das die Religion für die Seele“ ist peinlich BILDlich; da waren die neunzig Kolumnen, die er von Dezember 1987 bis November 1989 in der Hamburger Morgenpost veröffentlicht hat, besser gebackenes Vollkornbrot: glanzvoll geschrieben, knapp, unpathetisch und so sympathisch-karg wie die Inschrift auf einem der alten Keitumer Grabsteine in Sylter Friesisch: Harki Got / Dö Rogt / Wik Nemen – gehorche Gott, tue recht, weiche keinem. Von dieser unsentimentalen Religiosität kann Traugott Giesen „austeilen“ – ob er von faulen Engeln spricht, schlimmer als fleißige Teufel, oder vom Geld für das Bleidach auf der Kirche, „weil die Schieferplatten bei den enormen Stürmen abheben“.