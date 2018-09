Es hat makabre Züge, wenn Deutsche den Vereinigten Staaten für ihren Einsatz am Golf Spezialfahrzeuge zum Aufspüren von Giftgas stellen. Schließlich stammt das Giftgas aus Fabriken, die mit deutscher Hilfe entstanden sind. Daran bestehen nach den jüngsten Verhaftungen in der Bundesrepublik kaum noch Zweifel, wobei sogar der Bundesnachrichtendienst (BND) – nicht zum ersten Mal – mit ins Zwielicht gerät.

Die betroffenen Firmenchefs waschen freilich ihre Hände in Unschuld; sie hätten stets nach Vorschrift exportiert. Das könnte am Ende sogar stimmen. Alle bisherigen Bundesregierungen haben – nachgerade exportsüchtig – allzulange die Augen verschlossen, wenn brisante Exporte offenkundig Gefahr signalisierten.

Zwar hat Bonn im Gegensatz zu Paris und London bei reinen Waffenexporten Zurückhaltung geübt. Bei der Ausfuhr sonstiger heikler Techniken wurde jedoch bewußt übersehen, daß ziviler und militärischer Nutzen zuweilen eng beieinander liegen und daß andere Kriterien gelten müßten als für die Ausfuhr von Nähmaschinen.

Die deutschen Ausfuhrgesetze sind inzwischen verschärft worden; einige Teile sind noch von der SPD-Mehrheit im Bundesrat blockiert, weil die CDU/CSU/FDP-Koalition Ausnahmen für Wissenschaftler und vor allem eine Strafe auf Bewährung vorsah, wo sie nicht angebracht ist. Diese Differenzen werden in Kürze ausgeräumt, dann wird die schärfste Exportgesetzgebung der Welt in Kraft sein. Freilich kommt sie zu spät, um zu verhindern, was am Golf droht: ein großangelegter Krieg mit Gift.

In der Bundesrepublik ist die Empörung groß darüber, daß noch jüngst die DDR irakische Offiziere ausbildete. Indes werden die Bundesdeutschen wiederum den Zorn der Weltöffentlichkeit auf sich laden, wenn demnächst Soldaten am Golf den Gastod sterben sollten. Dann wird wie in der Auseinandersetzung um die libysche Giftgasfabrik Rabta das böse Wort von einem „Auschwitz in der Wüste“ wieder die Runde machen. Mit der Rücksichtslosigkeit im deutschen Außenhandel muß es nun ein für allemal Schluß sein. Dazu bedarf es strenger Gesetze – aber auch eines festen politischen Willens. hff