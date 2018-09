Jetzt spricht schon alle Welt davon: Der Papst hat einen Anrufbeantworter. Es mußte ja so kommen, wo doch selbst Hein von der Müllabfuhr schon so ein Ding hat. Also für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben: Es gibt Telephonnummern in Australien, die kann man wählen, dann läuft kontemplative Musik, und ein Sprecher sagt (englisch, italienisch oder spanisch): Willkommen zu den Botschaften des Heiligen Vaters, willkommen und danke, ein Teil der Kosten jedes Anrufs kommt Seiner Mission zugute. Dann spricht jemand, der so klingt wie Johannes Paul II. in einer Blechtonne, die durch einen Flugzeughangar rollt, oder wie Karl Valentin in seiner Satire „Übertragung aus der Hölle“. Aber es ist wirklich der Papst. Man versteht ihn nur nicht.

Wer oder was steckt dahinter? Jemand im oberen Telekommunikationsbereich eines führenden Industriestaates – er hat sich Informantenschutz ausgebeten –, sagt mit verstellter Stimme und Pappnase ungefähr folgendes: Ja, das macht eine britische Firma namens Global Telecom oder so, die haben da in Australien eine Ansagemaschine gemietet, eine „eiserne Jungfrau“, wie wir das so nennen, und das riecht nach Geldschneiderei, weil der Gebührentakt nach Australien ja eine harte Sache ist, und wie der Papst an das Geld kommen soll, ist überhaupt ein Rätsel.

Die Katholische Nachrichten-Agentur KNA, die die frohe Kunde vom Eisernen Papst (habemus answering machine) als erste verbreitet hatte, meint nun, daß Global Telecom dem Heiligen Stuhl eine seriöse Sache angeboten hat, schließt aber Betrug noch nicht völlig aus. Der Punkt jedenfalls: Allein die staatliche australische Overseas Telecommunications Company bietet einen international zugänglichen Service dieser Art an („World Info“), bei dem erhöhte Gebühren verlangt würden („Premium Rate“), die dann teilweise dem Informationsanbieter (Global Telecom) gutgeschrieben würden. Wodurch allerdings ein Anruf ungefähr 25 Mark koste.

Den World-Info-Service biete die australische Post an, um ihre Fernleitungen besser auszunutzen, sagt Herr Markland von Global Telecom in London (very smart). Die schlechte Übertragungsqualität? Das liege wohl im Bereich der Bundespost. Global Telecom sei eine junge, uneigennützige Firma überzeugter Katholiken, deren Reingewinn dem Holy Father überwiesen werde – Millionen, so glaubt Herr Markland, schließlich habe es schon am ersten Tag 14 000 Anrufer gegeben. Wieviel wird denn nun ein jeder Anruf dem Vatikan bringen? Nun ja, grummel, brumm, könne man nicht so genau sagen... Na, wieviel konkret? Hm, brumm, naja, ähem, achtzehn Pence. Achtzehn Pence? Achtzehn Pence.

Karge fünf Groschen pro Anruf also. So zieht keineswegs, wie die Süddeutsche Zeitung in ihrem hochgeschätzten „Streiflicht“ schreibt, der Heilige Vater „den schnöden Mammon diskret an Land“. (Immer dieses Hau-den-Papst!) Nein, nein, wenn man schon nach einer knackigen Botschaft sucht, dann vielleicht „Post versaut Heiligen Vater akustisch und kassiert höllisch ab“? Unsere Deutsche Bundespost, Bindestrich Telekom, bekommt von den Gebühren rund fünfzig Prozent, erzählt uns Herr Markland. Ob das nun die Hälfte von den regulären acht Mark für die zweieinhalb Minuten Tonband-Papst ist oder von 25 Mark – wir wollen nicht kleinlich sein. Wo doch schon im April die Financial Times schrieb, von weltweit dreißig Milliarden Dollar Ferngesprächsgebühren pro Jahr blieben den Postverwaltungen zwei Drittel als Reingewinn. Wer also die globale Mission der Telekommunikation unterstützen möchte, der wähle: 00 611 411 611. Klemens Polatschek