Werner Spies’ Aufsätze über Kunst und Künstler unseres Jahrhunderts

Eine Aufsatzsammlung in Buchform, schrieb Karl Kraus einmal, sei wie ein aus Krümeln gebackenes Brot. Stimmt. Aber auch ein anderes Bild stimmt, selbst wenn es ohne Pointe ist: daß eine Aufsatzsammlung das Puzzle-Bild eines Autors komplettiert, den man sonst zwar über längere Zeit hinweg, aber eben doch nur von Fall zu Fall kennengelernt hat.

Werner Spies hat sich vor allem mit seinen Arbeiten über Max Ernst einen Namen gemacht: Er hat Kataloge verfaßt, Ausstellungen konzipiert und ist Herausgeber des (Euvre-Katalogs. Lesern der Frankfurter Allgemeinen ist Spies aber auch seit vielen Jahren durch kunstkritische Rezensionen und Aufsätze zu aktuellen Ereignissen bekannt. „Das Auge am Tatort“ hieß ein 1979 erschienener Sammelband solcher Texte. „Rosarot vor Miami“ heißt ein zweiter, der nach zehn Jahren wieder eine Zwischensumme zieht: von Duchamp über Dalí zu Warhol und Polke, Beuys und Christo.

Einen Aufsatz und besonders eine Rezension von Werner Spies zu lesen ist zunächst einmal ein Vergnügen – das muß dankbar vermerkt werden in einem Land, wo die Kunstkritik sich gern verselbständigt und mit Einschüchterungstaktiken arbeitet und, das Kunstwerk hier und den Leser dort hinter sich lassend, in einer nebulösen Ferne verschwindet. Kenntnisreich auch über den Kräutergarten der Kunst und ihre Gegenwart hinaus ist Spies ohnehin – also hat er dieses Insider- und Imponiergehabe nicht nötig. Was er sich, im Unterschied zu manchen Nebelkrähen und Truthähnen, leistet – zum Beispiel in seinen Biennale-Berichten oder den Rezensionen von Ausstellungen aktueller Kunst – ist ein klares, oft scharfes Urteil, das sich nicht einer Hellhörigkeit für einen Trend oder der Mitgliedschaft einer Mafia, sondern einer diskursiven Intelligenz verdankt.

Daß es für den in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ins Überdimensionale gewachsenen „Riesenstoff Kunst“ nicht das Äquivalent der Entsorgung gebe, stellt Spies im Vorwort zu dieser Aufsatzsammlung fest und nennt auch den Grund dafür: „Für alle noch so disparaten Vorschläge und Behauptungen liefert eine Einfühlungsbereitschaft – oder besser vielleicht, ein ängstlicher, zu Konsensus bereiter Beschreibungsmechanismus – den Bezugsrahmen nach.“ Genau das ist es: Die Kritik verliert sich in einem Maße in der Beschreibung, daß sie, nolens volens und ohne sich bekennen zu müssen, zum Komplizen wird. Man kann ja nie wissen. Daß Werner Spies nie als Beschreibungsmitläufer agiert, macht seine Kritiken über das Lektüre-Vergnügen hinaus zum Gewinn für den Leser. Rosarot sah Spies nur vor Miami – nämlich Christos „Surrounded Islands“.

Petra Kipphoff