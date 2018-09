Inhalt Seite 1 — Bei fünfzig Grad und ohne Wasser Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gisela Dachs

Bonn, im August

Zeit hat bei der Krise am Golf von Anfang an eine äußerst wichtige Rolle gespielt. Seitdem Saddam Husseins Soldaten in Kuwait die Kontrolle übernommen haben, gehen dort auch die Uhren anders. Da es sich ja um keinen selbständigen Staat mehr handle, dürfe es im annektierten Emirat auch keine eigene Zeitrechnung mehr geben. So sprach der Diktator von Bagdad und drehte die Zeiger um eine Stunde vor.

Im "Lagezentrum" im sechsten Stock des Bonner Auswärtigen Amtes gilt weiter Kuwaits alte Zeit. Hinter der ständig verschlossenen grauen Stahltüre zeigen fünf große Uhren an, wie spät es gerade in Bonn, Kuwait, Kairo, Bagdad und Riad ist. Hier arbeitet der Nahost-Krisenstab: acht Beamte, von 8 Uhr morgens bis um Mitternacht im Schichtdienst. "Wir haben alle Kollegen zusammengeholt, die bereits selbst Erfahrungen in der Region gemacht haben", sagt ein Mitarbeiter, der gerade sein Kopfmikrophon abstreift. Acht Telephone stehen für Anfragen von besorgten Familienangehörigen, Firmen, Geschäftsleuten und Reisebüros zur Verfügung, die sich über die genaue Lage im Nahen Osten kundig machen wollen. Die Beamten helfen mit Informationen, mehr können sie nicht tun.

Bisher raten die Bonner Beamten noch nicht von einer Reise nach Israel oder Ägypten ab. "Nur bei Jordanien warnen wir vor einem Aufenthalt", wird mit betont freundlicher Stimme eine Anruferin beschieden. Sie solle die Entwicklung aber aufmerksam verfolgen und gegebenenfalls Kontakte mit der deutschen Botschaft aufnehmen. Immer wieder müssen die gleichen Fragen beantwortet werden; die Beamten erledigen dies geduldig und scheinbar gelassen. Ist die Krise wirklich schon "zur Routine geworden", wie Außenamtssprecher Jürgen Chrobog meint? Im Lagezentrum ist man jedenfalls um unaufgeregtes Krisenmanagement bemüht.

In den vergangenen Tagen hat die Anspannung ein wenig nachgelassen, nachdem Saddam Hussein sein Ultimatum zur Räumung aller Botschaften in Kuwait verstreichen ließ, ohne direkt einzugreifen. Der Irak hatte gedroht, die Diplomaten im Falle einer Weigerung wie alle anderen Ausländer zu behandeln. Die Experten im Auswärtigen Amt gehen inzwischen davon aus, daß die Irakis die Schließung nicht gewaltsam erzwingen werden.

Wie lange die ausländischen Missionen noch funktionsfähig bleiben, ist ohnehin nur eine Frage der Zeit. Denn der Druck hat sich nach der Verabschiedung der UN-Resolution, die die Durchsetzung des Wirtschaftsembargos gegen den Irak notfalls mit Waffengewalt erlaubt, ständig verstärkt. Fast allen westlichen Botschaften, deren Diplomaten auf Anweisung ihrer Regierungen dem irakischen Befehl getrotzt hatten, wurde kurzerhand der Strom und das Wasser abgedreht. Wie lange können es die Menschen in den Botschaften bei fünfzig Grad im Schatten ohne Klimaanlage und ohne Wasser aushalten?