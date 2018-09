Mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten spitzen sich viele Probleme erst richtig zu

Von Gunter Hofmann

Bonn, im August

Mitternacht in Deutschland – der 2. Oktober 1990 geht zu Ende. In dieser "logischen Minute Null", so malt einer der planenden Köpfe in Wolfgang Schäubles Innenministerium sich das aus, sei der Auftrag des Grundgesetzes erfüllt, die Einheit in Freiheit zu vollenden.

Das kann man doch nicht verschlafen, bundesdeutsch am 2. zu Bett gehen und am 3. gesamtdeutsch aufwachen, das muß man feiern, vielleicht mit Glockengeläut und Feuerwerk oder wie auch immer, heißt es dazu.

Richtig feiern, aber auch "würdig" und richtig "bescheiden" bleiben, darum geht es. Die Etiketten ähneln denen aus dem vergangenen Jahr, als es um den goldenen Mittelweg bei den Feierlichkeiten zum vierzigsten Geburtstag der endgültigen Bundesrepublik ging.

Entschieden ist noch nichts, aber vielleicht werden die Regierungschefs der vier Siegermächte a.D. eingeladen. Sicherlich findet das Fest in Berlin statt. Fest steht wohl auch, daß der 17. Juni künftig 3. Oktober heißt; aller Voraussicht nach wird das der Tag der Einheit, der Nationalfeiertag. Endlich hätten wir ihn, unseren deutschen Quatorze Juillet.