Inhalt Seite 1 — Bagger im Garten Eden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Welschen-Ennest/Sauerland

Unter dem Motto „Gott und seine Schöpfung“ („Genesis ’90“) bemüht sich das Erzbischöfliche Generalvikariat Paderborn seit Anfang des Jahres, seine Schäfchen das ökologische Denken zu lehren. Wie formulierte es doch neulich Johannes Joachim, Erzbischof in Paderborn: „Gott hat uns Menschen nach seinem Bild geschaffen. Wir wollen auf der Erde und im Weltall herrschen, aber nicht als Planierraupe, sondern als Gärtner.“ Ein Faltblatt mit „Vorschlägen und Hinweisen für schöpfungsgerechtes Verhalten“ fordert die Katholiken in den Pfarrgemeinden auf, „Fahrgemeinschaften auch für den Gottesdienst zu bilden“ und auf kirchlichen Grundstücken „Feuchtbiotope anzulegen“.

Im idyllischen Welschen-Ennest bei Kirchhundem im Sauerland haben sich vierzehn Langzeitarbeitslose diesen Rat zu Herzen genommen. Sie versuchen, Gott nachzueifern und eine 15 000 Quadratmeter große Wildnis in ein Paradies zu verwandeln: in einen „naturnahen Garten mit Biotopanlage“, wie es in einer Pressemitteilung des Generalvikariats heißt. Gott hat sechs Tage gebraucht, um aus dem „wirren Durcheinander“, über dem „Finsternis lag“, ein „Werk“ zu schaffen, das „sehr gut war“ (Genesis 1). Die Menschen in Welschen-Ennest sind bereits sechs Monate bei der Arbeit und noch lange nicht so weit, daß sie sich ausruhen könnten wie Gott am siebten Tag.

Zwar schwirren über Teich und Sumpf schon die Libellen, zwar reifen in den Hoch- und Hügelbeeten Salat und Kohl, zwar sprießt es würzig aus der Kräuterspirale, aber ein Paradies ist es noch nicht. Nur der Herr im Himmel weiß, ob es jemals eines wird. Weil die Gärtner rar und die Planierraupen in der Mehrheit sind, besteht die Gefahr, daß der Garten Eden bald untergebaggert wird und Regenwürmer so wie Marienkäfer neugeschaffenen Baugrundstücken weichen müssen.

Das Paradies im Aufbau gehört der benachbarten Kirchengemeinde Rahrbach. Vor rund dreißig Jahren verpachtete diese das Grundstück, das ihr ein Wohltäter für „kirchliche und soziale Zwecke“ gestiftet hatte, an das Familienerholungswerk der Erzdiözese Paderborn. Diese nutzte bis 1982 das Gelände und die dort stehenden Gebäude – ein Krankenhaus nebst Wirtschaftsgebäude sowie das neuerbaute Marienheim. Dann zog sie aus und schloß 1986 einen Nutzungsvertrag mit dem Ketteler-Cardijn-Werk, eine gemeinsame Initiative der Katholischen Arbeiterbewegung und der Christlichen Arbeiterjugend.

Das Werk bietet zur Zeit Wohnraum für vierzehn von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen und Arbeitsplätze für 45 schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose: in einer Werkstatt, in der ausrangierte Maschinen und Werkzeuge für die Dritte Welt hergerichtet werden, sowie in dem bereits erwähnten Ökologie-Projekt, beides in enger Zusammenarbeit mit dem BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland).

Ende September läuft der Nutzungsvertrag aus. Das Ketteler-Cardijn-Werk hat ein „Sanierungskonzept“ für das Marienheim und die Altgebäude erarbeitet – zusätzliche Sozialwohnungen sollen dort untergebracht werden. Doch die Westfalenpost wußte bereits Mitte April von anderen „Bestrebungen“ des Rahrbacher Kirchenvorstandes: „Das St. Marienheim soll saniert, die beiden alten Gebäude abgerissen und die Bauplätze auf dem Grundstück veräußert werden.“ Das werde auch, so die Westfalenpost, „von einigen Welschen-Ennester Bürgern massiv gefördert“. Die Bürger haben offensichtlich ihre eigenen Vorstellungen vom Garten Eden. Behinderte, ehemalige Stadtstreicher, zu kurz gekommene Jugendliche stören die Idylle. Allerdings sagt das niemand so deutlich.