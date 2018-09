Von Christian Wernicke

Ostberlin, im September

Artig und bescheiden reiht sich Lothar de Maiziere in die Warteschlange ein – Mittagszeit im Restaurant des Ostberliner Palastes der Republik. Wortlos hält der Ministerpräsident seine Marke für Essen Nummer 3, für "Hackfleischbällchen mit scharfer Sauce, Salat und Brot", in der rechten Hand. Da schlägt ihm die Frage seines Vordermannes auf den Magen: Was denn wohl jene 144 Volkskammerabgeordneten, die ab 3. Oktober die Ex-DDR im Bundestag vertreten werden, in die Einheit "einbringen" könnten? De Maizière verzieht das Gesicht, wehrt sich gegen das Wort, bedauert, daß er diese Standardvokabel jeder Vereinigungsdiskussion selbst so populär gemacht hat: "Wenn ich gewußt hätte, was ich damit anrichte..." Schließlich, während er bereits den Teller an der Essensausgabe in die Hand nimmt, teilt er kurz und bündig die Hoffnung mit, daß die DDR-Emissäre den Bonner Stil "etwas" verändern, etwas auflockern werden.

De Maizière versichert, er wolle auch als gesamtdeutscher Abgeordneter darauf beharren, seine Aktentasche selber zu tragen. Aber kann, jenseits solcherlei Äußerlichkeiten, der Einzug der Ostelbier nachhaltig etwas im Bonner Routinebetrieb verändern? Oder wird alles nur etwas größer, etwas enger, eben etwas unbequemer?

Die 144 Polit-Novizen, die fortan im linksrheinischen Tulpenfeld mitreden und mitregieren wollen, sie sind vielleicht das Augenfälligste, was die Noch-DDR überhaupt nach Westen ausschickt. Ansonsten vollzieht sich die Vereinigung ja als schlichte Ost-Anpassung, Geld und Paragraphen werden allein in eine Richtung transferiert. Als hätte diese Erfahrung sie eingeschüchtert, rätseln denn auch die Volkskammerabgeordneten selbst, welches Gehör, welchen Einfluß sie sich bei den großen Bonner Brüdern verschaffen können – zumal, da ihnen ganze achteinhalb Wochen Amtszeit als Bundestagsabgeordnete, ganze zweieinhalb geplante Tagungswochen in Bonn bleiben, um irgend etwas zu sagen, was nicht im permanenten Wahlkampfgetöse untergeht. Dann ist der 2. Dezember, der nächste Neuanfang.

So mancher ostdeutsche Abgeordnete also, der ab Oktober auf Staatskosten erster Klasse nach Bonn fliegen darf, wird im Dezember schon wieder aussteigen. Unfreiwillig, weil seine Partei oder seine Wähler ihm kein neues Mandat gönnen; freiwillig, weil er zurück in seinen Beruf will. Der frühere SPD-Fraktionschef Richard Schröder zum Beispiel hätte klarer und selbstbewußter als viele andere artikulieren können, warum und wie Noch-DDR-Bürger auch nach der formalen Einheit anders denken und häufig anders empfinden. Doch Schröder will mehr dozieren als reden, als Professor für Religionsphilosophie nämlich. Ein Gewinn für die Berliner Humboldt-Universität, ein Verlust für Bonn.

Allein, Schröders verzögerter Rückzug ins Private bleibt die Ausnahme von der Regel. Die meisten politischen Anfänger, die seit der Volkskammerwahl vom 18. März in Ost-Berlin in den vordersten Reihen Staat zu machen versuchen, indem sie ihren Staat auflösen, lockt es an den Rhein. Zumal die erste Garde: Unter den 63 CDU-Abgeordneten findet sich, selbstverständlich, Premierminister Lothar de Maizière ebenso wie sein Super-Sekretär Günther Krause. Beide werden als Bonner Minister gehandelt, genauso wie der FDP-Fraktionschef Rainer Ortleb.