Von Bartholomäus Grill

Johannesburg, im September

Seit sie den Oberkaffer laufen ließen, ist in diesem Land der Teufel los. Sie hätten ihn drin lassen sollen, lebenslänglich. Oder gleich aufhängen, dann wäre Ruhe!" So einfach ist das, jedenfalls aus der Sicht eines burischen Vorarbeiters: Nelson Mandela, der freigelassene Schwarzenführer, ist Schuld an den schlimmsten Unruhen, die Südafrika je heimsuchten. Aber wenigstens die fünf "Kaffern", die zu seinen Füßen gerade einen Abwasserschacht verschalen, sind friedlich. Die Schwarzen arbeiten, der Weiße schafft an – auf der Baustelle ist die Burenwelt noch in Ordnung.

Aber in den Townships, die sich wie ein Elendsring um das reiche Johannesburg legen, ist sie aus den Fugen geraten. Im Star vom 14. September las es sich so: "Gestern wurden in Johannesburg mindestens 26 Menschen getötet und mehr als hundert verletzt. Zwei mit Flinten und Pangas (eine Art Machete) bewaffnete Banden zogen hackend und schießend durch einen überfüllten Pendlerzug, der auf dem Weg nach Soweto war." Er freue sich über solche Meldungen, bekennt der Polier mit einem dreckigen Grinsen. "Ist doch gut, wenn sich die Neger alle gegenseitig abschlachten!"

Das Blutvergießen begann Anfang August. Seither ließen nahezu 800 Menschen ihr Leben: totgeschossen, erschlagen, zerstückelt, erstochen, gesteinigt, verbrannt. Mord und Terror in den Townships bedrohen die Gespräche zwischen weißer Regierung und schwarzer Opposition, den Aufbruch zu dem von Präsident de Klerk am 2. Februar beschworenen "neuen Südafrika".

Nicht nur Poliere haben schnelle Erklärungen für die Ursachen der Gewaltexzesse zur Hand, auch Parlamentarier. Koos van der Merwe, Abgeordneter der reaktionären Conservative Party, bezichtigt die Regierung, sie habe Mandelas gebannten African National Congress (ANC) legalisiert und dadurch den Krieg "in unsere Hinterhöfe getragen". Der Zulu-Politiker M. M. September pflichtet ihm bei: "Der ANC ist schuld." Die Sache verhält sich etwas komplizierter, und September weiß das auch.

Er ist Wohlfahrtsminister im "Homeland" Kwazulu, in einem jener Reservate, die die Apartheid-Regierung für die Schwarzen absteckte. Dort tobt seit Jahren ein Bruderkrieg zwischen Anhängern der herrschenden Inkatha-Bewegung Chief Mangosuthu Buthulezis und schwarzen Gruppen, die sein Marionetten-Regime von Pretorias Gnaden verachten. In diesem Jahr, nach der Umwandlung Inkathas von einer Bewegung zur Partei, sprang der Funke von der Provinz Natal auf die Townships in Transvaal über.