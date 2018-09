Von Andreas Isenschmid

Der alte Kant aus Königsberg war doch der Klügste. 1764 hat er den Melancholiker beschrieben. "Eingebungen, Erscheinungen, Anfechtungen" schrieb er ihm zu, bisweilen gerate der gar "auf Fratzen, bedeutende Träume, Ahndungen und Wunderzeichen. Er ist in Gefahr, ein Phantast oder ein Grillenfänger zu werden."

Genauer lassen sich W.G. Sebald und sein Buch "Schwindel. Gefühle." nicht beschreiben. Seine Helden, unter ihnen der Autor selbst, sind Melancholiker in schweren seelischen "Anfechtungen", sie sind von "Eingebungen" getrieben und von "Erscheinungen" terrorisiert. Ihre "Träume, Ahndungen und Wunderzeichen" formuliert Sebald in einer Intensität, als wären sie von einem Meister gemalt. Und obgleich er der Gefahr der Phantasterei und des Stimmungs- und Tiefsinnskitsches nicht immer entgeht, sind seine Figuren doch alleweil unseres Interesses sicher, nicht zuletzt, weil es sich außer um W. G. Sebald um nicht geringere als Franz Kafka und den famosen französischen Romancier Henri Beyle, alias Stendhal, handelt.

Alle drei haben trüben Sinnes die oberitalienische Seenlandschaft bereist, Stendhal 1813, Kafka exakt hundert Jahre später und Sebald 1980 und 1987. Diese italienischen Reisen seiner Helden hat Sebald zu einem vertrackten Triptychon verbunden, Stendhal links, Kafka rechts und Sebald in der Mitte. Die klassische Sprache, die schwermütige Stimmung und die rätselhafte Absicht machen "Schwindel. Gefühle." auf befremdliche Weise anziehend.

Was man an diesem Buch hat, bleibt freilich lange unklar. Es enthält einen Krimi und ein Reisebuch, eine philosophische Erzählung und, als Schönstes, eine Kindheitserinnerung. Vieles in ihm ist mit Illustrationen und reproduzierten Belegen dokumentiert. Aber diese Klarheit ist Schein. In Wahrheit ist alles in tiefsten Dämmer getaucht. Und doch ist ein Zusammenhang auf jeder Seite aufs Nachhaltigste und Unheimlichste zu spuren.

Am Anfang war eine dieser Melancholiegeschichten, die das Leben wohl schreibt, die Schriftsteller aber besser nicht. Im Oktober 1980 reiste der damals 36 Jahre alte und seit längerem im englischen Norwich lehrende Germanistikprofessor W.G. Sebald nach Wien – "in der Hoffnung, durch eine Ortsveränderung über eine besonders ungute Zeit hinwegzukommen". Das Gegenteil trifft ein. Er weiß bald nicht mehr, "wohin sich wenden", "Sprachlosigkeit" sucht ihn heim, "Halluzinationen", "Übelkeit" und "Schwindel". Nach einem kräftigenden Traum faßt er "den Entschluß, mit dem Abendzug nach Venedig zu fahren, vorher den Tag aber noch mit Ernst Herbeck in Klosterneuburg zu verbringen". (Über den "schizophrenen" Dichter Herbeck hat der Germanist Sebald im Jahr darauf auch einen Essay veröffentlicht; nachzulesen in Sebalds im Residenz-Verlag erschienener Aufsatzsammlung "Die Beschreibung des Unglücks. Zur österreichischen Literatur von Stifter bis Handke".)

Venedig bringt Sebald 1980 das Gegenteil der Erlösung. Zum Trübsinn treten merkwürdige Zufälle. Ubernächtigt trifft er in Venedig einen Menschen, der aufs Haar aussieht wie Ludwig II. von Bayern. Die Zeitungen berichten von Mordtaten einer "Organizzazione Ludwig". Und mehrfach, zuerst in Venedig, dann in Verona, kreuzen zwei verdächtig blickende junge Manner Sebalds Weg. Für den Melancholiker ist das zu viel. In Verona packt ihn der Verfolgungswahn, und er flieht Hals über Kopf "mit dem Nachtzug nach Innsbruck".