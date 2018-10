Von Lester C. Thurow

Wenn Präsident George Bush und andere politische Führungspersonen darüber sprechen, wie sie Saddam Hussein mit einem Wirtschaftsboykott aus Kuwait vertreiben können, sprechen sie über etwas, was nicht passieren wird. Die Wirtschaftswissenschaft, die Geschichte und die Psychologie, sie alle sagen uns, daß ein Wirtschaftsboykott des Irak scheitern wird. Wenn der Irak aus Kuwait vertrieben werden soll, muß das mit anderen Mitteln geschehen. Wirtschaftsboykotts haben immer zwei fatale Fehler:

Erstens haben sie immer ein Leck. Irgendeiner irgendwo in der Welt wird immer bereit sein, Güter herbeizuschaffen, wenn der Preis stimmt. Wenn Amerika nicht in der Lage ist, den illegalen Drogenschmuggel entlang seiner eigenen Grenzen zu verhindern, wie könnte es dann den Schmuggel an Grenzen auf der anderen Seite der Welt verhindern? Sicherlich können die Importe drastisch reduziert werden, aber Schlüsselgüter werden durchkommen.

Die Ölexporte können sicherlich gestoppt werden, aber Saddam Hussein hat das Geld, das er braucht. Der Irak hatte schon einige Milliarden Dollar in Gold und harter Währung als Reserve, und durch den Einfall in Kuwait hat sich Saddam Hussein noch einige Milliarden mehr verschafft. Er hat jetzt genug Geld, um für die nächsten Jahre all das zu kaufen, was er braucht.

Zweitens: Alle modernen Gesellschaften haben eine enorme Fähigkeit, sich auf eine Veränderung ihrer Nahrungsquellen umzustellen, und sie können ihre Bedürfnisse auch dramatisch zurückschrauben. Menschen verbessern gern den Geschmack von Getreide, indem sie es an Tiere verfüttern, die sie dann als Fleisch verspeisen. Aber sie können das Getreide auch direkt essen, anstatt es an Kühe zu verfüttern. Dann braucht man nur ein Fünftel davon, um dieselbe Menge an Kalorien zu bekommen. Wenn man auf Fleisch fast ganz verzichtet, ist eine wesentliche Verminderung von Nahrungsmittelimporten möglich.

Wenn ein Land zur vegetarischen Ernährung umschwenkt, können die Tierbestände geschlachtet und das Fleisch gegessen werden. Dadurch gewinnt man langfristig eine neue Nahrungsquelle. Denn während dieser Periode kann Getreide zum späteren Verzehr eingelagert werden.

Gemüsegärten können überall angelegt werden. Wenn nötig, kann auch dadurch Zeit gewonnen werden, daß man die Nahrung bis zu einer vernünftigen Grenze rationiert und die Menschen zwingt, den ansehnlichen Anteil von Kalorien zu verbrauchen, den jedes Volk in Form des eigenen Fetts besitzt. Indem der Irak erstens den gesamten Boden für den Nahrungsanbau nutzt, und zweitens Fleisch ganz vom Speisezettel streicht, kann das Land wahrscheinlich zum Selbstversorger werden, obwohl heute ungefähr achtzig Prozent des Nahrungsbedarfs importiert werden.