Der wahre runde Tisch wird diesmal in wirklich freien Wahlen bestehen“, so hatte Polens Arbeiterführer Lech Walesa verkündet. Er nahm damit vorweg, wie er das innenpolitische Durcheinander in seinem Land entwirren möchte: nicht in gründlichen Beratungen, sondern mit einer einfachen Entscheidung des Volkes. Schon lange hatte sich der Volkstribun als „starker Mann“ empfohlen, der notfalls auch „mit der Axt“, so erklärte er wörtlich, Ordnung in demokratischen Wildwuchs bringen will.

Nun gab er, noch früher als erwartet, seinen Entschluß, „für das Amt des Staatspräsidenten in Direktwahl zu kandidieren“ bekannt, kurz bevor er darüber an einem – eher eckigen – Tisch mit sich hätte reden lassen sollen.

Kardinal Primas Glemp, der sich in der letzten Zeit in politischer Enthaltsamkeit übte, hat sich angesichts der kräftezehrenden politischen Ränkespiele in Warschau und den wachsenden Unmut der Bevölkerung darüber auf seine Schiedsrichterrolle besonnen. Am vergangenen Dienstag, drei Tage bevor das polnische Parlament über entsprechende Verfassungs- und Wahlrechtsänderungen entscheiden sollte, lud der Primas in seinen Palast „zum Nachmittagstee“.

Lange über das Abendessen hinaus saßen dann, in fast frommer Tischgemeinschaft vereint, alte (und neue) Freunde mit neuen (und alten) Gegnern: Walesa mit Jaruzelski, dem bislang gebrauchten, aber nun doch entbehrlichen und rücktrittsbereiten Staatsoberhaupt; Walesa mit Mazowiecki, dem nicht populistischen und dennoch nicht unpopulären Regierungschef, der höchst ungern mit dem ungestümen Charismatiker aus Danzig um die Präsidentennachfolge stritt. Walesa mit 25 Prominenten aus Politik und Kultur schließlich, die ihm etwas zureden, doch wenig einreden konnten. Walesa hat es nicht nötig, seine Trümpfe vorzuzeigen. Jeder der Gesprächsteilnehmer wußte, daß ihn erst kürzlich sein Papst in Rom gesegnet und am Sonntag zuvor 100 000 Arbeiter-Wallfahrer in Tschenstochau als „Präsident Lech“ begrüßt hatten.

Entscheidungen fielen am Tisch des Kardinals nicht, aber man gelobte einander, sich in „politischer Kultur“ zu üben. Abwesend von der Teerunde war Walesas neuer Chefberater Micewski, der wissen ließ, daß Walesa kein Pilsudski, de Gaulle oder gar Peron werden soll: „Mir gefällt mehr das deutsche Modell – der Präsident vertritt die Nation, und die Regierung regiert.“

Hj. Ste.