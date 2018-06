Bis vor einem Jahr war die Partei sein Leben. Durch sie und in ihr und mit ihr ist der sechzigjährige Helmut Kohl schon fast alles gewesen, was Politik zum Beruf macht: siebzehn Jahre lang Abgeordneter im Landtag von Rheinland-Pfalz (1959-1976); sieben Jahre Stadtverordneter in seiner Heimatstadt Ludwigshafen (1960-1966); zwölf Jahre CDU-Fraktionsvorsitzender (von 1963 bis 1969 im Landtag, von 1976 bis 1982 im Bundestag).