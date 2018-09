Von Robert Leicht

Die Zeiten ändern sich – schneller zuweilen als wir uns in ihnen. Im Untertitel der hier anzukündigenden Textsammlung heißt es: "Vorträge und Aufsätze aus der Alten DDR". Die alte DDR, das war geschrieben, als es die neue DDR ohne Diktatur noch gab. Gemeint ist also nicht etwa das "Beitrittsgebiet", sondern wirklich die alte DDR unter Honeckers Kuratel. Und wie dem Staat, so flog dem Autor Richard Schröder die Zeit um die Ohren. Als die ersten Korrekturfahnen auf dem Tisch lagen, war Schröder seit einigen Monaten nicht mehr als Theologie-Dozent tätig, sondern bereits Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Ostberliner Volkskammer – ein Politiker, der so etwas wie der "Onkel Herbert" (Wehner) der ostdeutschen SPD hätte werden können: Streng, illusionslos praktisch, von plastischer Sprachkraft – einer, über den die Abgeordneten sich ärgern, an den sie sich aber auch halten konnten. Doch als das Buch auf den Markt kam, war nicht nur die Große Koalition in der DDR längst geplatzt, Schröder nur noch einfacher Abgeordneter, sondern die DDR bereits im Untergang begriffen. Inzwischen aber ist auch Schröder der Politik wieder verlorengegangen. Zwar sitzt er bis zum 2. Dezember noch als delegierter SPD-Abgeordneter im gesamtdeutsch erweiterten Bundestag. Doch seine Partei hat ihn nicht mehr in wichtige Ämter gewählt. Sie kann auf solche Talente, die die gängigen Illusionen und Konfrontationen nicht zu pflegen gesonnen sind, offenbar ohne weiteres verzichten.

So können jetzt Schröders Texte aus der alten DDR ganz für sich selber sprechen. Sie stammen aus den Jahren 1984 bis 1990 und dienten der Selbstbestimmung eines politisch wachsamen Christen unter den Bedingungen einer Diktatur von links. An ihnen zeigt es sich, daß nur oberflächlich oder gar nicht informierte Zeitgenossen von "der Kirche" in der DDR sprechen konnten. Die fast kirchenamtliche Losung "Kirche im Sozialismus" zum Beispiel war keinesfalls unkritisch von allen Kirchenleuten akzeptiert worden; und diese Formel kritisch zu hinterfragen bedeutete keineswegs, daß man selber "rechts" stand. Von Schröder stammten über die Jahre die kritischsten Analysen dieser Standortbestimmung. So heißt es im Jahr 1988: "Indem die Formel zur Ortsbestimmung den Namen einer Gesellschaftsordnung nennt, legt sie das Mißverständnis nahe, die Kirche würde die Theorie, die die SED derzeit mit diesem Wort verbindet, in ihr Selbstverständnis aufnehmen. Das aber ist unmöglich, da die theologische Beurteilung gesellschaftlicher Verhältnisse am Lebensdienlichen, am Wohl und an der Gerechtigkeit ihre Kriterien hat und nicht an einer menschheitlichen Selbstverwirklichungsbewegung Weniger irreführend wäre die Bezeichnung ‚Kirche in der DDR‘. Sie würde als den Ort der Kirche ein Land (mit all den Bindungen, die Menschen zu einem Stück Erde haben können), einen Staat und seine Bürger benennen, die aufgrund ihrer besonderen Geschichte faktisch aneinander verwiesen sind."

Diese auf Ernüchterung angelegte Feststellung markiert einen doppelten, für Schröders Denken typischen Widerstandspunkt – wider die ideologische Vorherrschaft der SED, aber auch gegen die vorschnelle Bereitschaft der Kirche zur Anpassung an gegebene (Macht-)Verhältnisse. Man mag durchaus sagen, Schröder sei erst spät, erst nach der Wende, zu den politischen Organisatoren der Reform gestoßen. Aber Widerstand geleistet, mit dem Risiko sich zwischen alle staatlichen und kirchlichen Stühle zu setzen, hat er längst zuvor. Wieder einmal zeigt es sich, daß strikte Disziplin des theologischen Denkens mehr Widerspruch zu den bestehenden Verhältnissen erzeugt (und insofern paradoxerweise politischer ist) als manches engagierte Schwärmertum.

Deshalb verdienen Schröders Aufsätze weiterhin, gelesen zu werden – in der Zeit nach der DDR und außerhalb der vormaligen DDR. Zum einen geben sie einen Einblick in die Vielseitigkeit kirchlichen Denkens damals, zum anderen kann die Gedankenführung zur theologischen wie auch politischen Schulung auch jener dienen, die unter ganz anderen Umständen Klarheit in das Verhältnis zwischen Kirche und Staat zu bringen haben. Schröder hat als Kirchenmann Philosophie gelehrt und wird dies auch weiterhin tun. Er konnte sich zu Recht darauf berufen, der einzige Philosophiedozent der DDR zu sein, der nicht Marxist war. Das heißt aber keineswegs, daß er der dialektischen Gedankenschärfe entbehrte.

Im Gegenteil, da bei ihm nicht von vornherein das Ergebnis seiner Ableitung feststehen mußte, konnte seine Dialektik recht subversiv ausfallen. So heißt es im Frühjahr 1989, weit vor der großen Fluchtwelle, zur Ausreiseproblematik: "Aus der Sicht des Staates läßt sich sagen: ein Staat, der seinen Bürgern das Recht zu Auswanderung einräumt, hat davon den Gewinn, daß er sagen kann: wer bleibt, hat zugestimmt. Ich für meine Person nehme mir freilich die Freiheit zu sagen: obwohl ich nicht ohne weiteres ausreisen kann, also hier bleiben muß, will ich auch hier bleiben. Der Grundsatz: ‚was ich muß, will ich gerade nicht‘ ist ja ohnehin absurd. Aber das ist nicht aus der Sicht des Staates gesprochen. Der würde sich nämlich lächerlich machen, wenn er erklärte: hier bleiben mußt du, aber tu’s bitte freiwillig." Und dann kommt Schröder den herrschenden Marxisten marxistisch: "Wenn ein Staat fürchtet, daß er durch Auswanderung Fachleute verliert, müßte er eben etwas dafür tun, daß sie freiwillig bleiben. Karl Marx hat übrigens diese gesamteuropäische Grundüberzeugung geteilt. Ich zitiere: ‚Früher machte das Kapital, wo es ihm nötig schien, sein Eigentumsrecht auf den freien Arbeiter durch Zwangsgesetz geltend. So war z.B. die Emigration der Maschinenarbeiter in England bis 1815 bei schwerer Strafe verboten‘ (Das Kapital, MEW 23, 599)."

Denken im Zwielicht – mit diesem Titel wehrt Schröder jeden Anspruch eines Heldentums ab. Nur wenige dieser Texte seien vor dem November 1989 in der DDR veröffentlicht worden, andere im Westen erschienen. "Ich bin aber für keinen dieser Texte gemaßregelt worden, weder von kirchlicher noch von staatlicher Seite. Die Texte stammen aus zwielichtigen, nicht aber aus finsteren Zeiten. Hätten wir also früher zu einer deutlicheren Sprache finden sollen? Ich weiß es nicht. Auch Märtyrersucht ist eine Sucht", so heißt es im Vorwort, also bereits nach der Wende.

Heute gelesen, wirkt die politische Situation, auf die diese Texte einwirken sollten, bereits wie historisch versunken. Aber wer wirklich das Leben in der alten DDR verstehen will, die Voraussetzungen öffentlichen Redens und Handelns (und zwar weit über den unmittelbar kirchlichen Rahmen hinaus), sollte diese Textdokumentation unbedingt zu Rate ziehen.