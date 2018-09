Aus dem Lebenslauf eines deutschen Intellektuellen: Schneidergeselle in Solingen, Hauslehrer in Hückeswagen, Kaufmannsgehilfe in Krähwinklerbrücke ... Der Mann, dessen Karriere so siegerländisch-schlicht begann, gehörte später zu der Zelebritäten der deutschen Gelehrtenrepublik Professor der Staatswissenschaften, geistlicher Berater des Großherzogs von Baden, ja, des russischen Zaren. Und gilt doch als keiner der ganz Großen jener Zeit – kein Dichter wie Lessing kein Selbstdenker wie Lichtenberg, kein Kosmopolit wie Forster oder Seelenforscher wie Moritz: Johann Heinrich Jung-Stilling war in seinem Lebenszickzack zwischen Aufklärung und religiöser Erweckung wohl mehr klassischer Typus als prägender Geist seiner Zeit. Geboren vor genau 25C Jahren in einem Nest im Siegerland, gestorben 1817 in Karlsruhe, steht sein Name heute fast nur noch für seine Autobiographie, die ihm der Straßburger Kommilitone Johann Wolfgang Goethe abverlangt hatte und deren erster Teil dieser 1777/78 drucken ließ – ein großes Dokument des empfind-‚Seelig sind die das Heimweh haben: denn sie sollen nach Haus kommen – Jung Stilling samen Zeitalters. Doch die schöne kleine Ausstellung der Badischen Landesbibliothek, die nach Stationen in Karlsruhe und Siegen jetzt noch bis zum 25. November in der Universitätsbibliothek Marburg zu sehen ist, erinnert auch an den theologischen Schriftsteller, der zahlreiche Romane und zum Teil sehr umstrittene Traktate („Theorie der Geisterkunde“) verfaßte, und vor allem an den berühmten Augenarzt Johann Heinrich Jung-Stilling, der bis zu seinem Tod über zweitausend Staroperationen ausführte, unentgeltlich zumeist – und erfolgreich. (Katalog 18 Mark) B.E.