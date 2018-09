Inhalt Seite 1 — Kein Champagner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Brief an den deutschen Botschafter in Warschau

Der folgende Brief wurde am 1. Oktober an Gunter Knackstedt, den deutschen Botschafter in Polen, gesandt, als Antwort auf eine Einladung zur Feier der deutschen Einheit.

Sehr geehrter Herr Botschafter, vielen Dank für Ihre freundliche Einladung zu dem Empfang zur Feier der deutschen Einheit. Leider werde ich an diesen Feierlichkeiten nicht teilnehmen können.

Die Teilung Deutschlands war weder eine Strafe dafür, daß Deutschland den Krieg verloren hatte, noch für die unmenschlichen Verbrechen des Naziregimes. Sie war vielmehr das Ergebnis der militärischen und politischen Situation am Ende des Krieges. In ähnlicher Weise ist jetzt die deutsche Einheit nicht das Ergebnis der deutschen Bemühungen um die Wiedervereinigung, sondern eine Folge des gegenwartigen politischen, ökonomischen und militärischen Kräfteverhältnisses. Sie ist ein Geschenk der siegreichen Vereinigten Staaten und des zusammenbrechenden Regimes der Sowjetunion.

Ich bin weit davon entfernt, die ganze deutsche Nation der Naziverbrechen anzuklagen. Ich weiß, daß viele Deutsche Widerstand geleistet haben, auch wenn ich zeit meines Lebens noch keinem von ihnen begegnet bin; tatsachlich habe ich noch nicht einmal jene getroffen, die nicht aktiv bei den Verbrechen mithalfen. Aber vielleicht ist das ein Zufall.

Vor einigen Monaten bat ich Bundeskanzler Kohl um Unterstützung für den Kampf der Gesundheitsorganisation von Solidarnosc gegen Krebs. Der Kanzler antwortete, sein Budget sei so knapp bemessen, daß er uns nicht helfen könne. Einige Monate spater stellte sich heraus, daß weit größere Summen aufgebracht werden konnten, wenn – es tut mir leid, das zu sagen – deutsche Interessen auf dem Spiel stehen.

Zudem stimmt mich auch die Haltung, die die Kohl-Regierung vor kurzem gegenüber polnischen Burgern einnahm, nicht gerade enthuastisch, um es gelinde auszudrücken. Meiner bescheidenen Ansicht nach ist sie ein Zeichen von Kurzsichtigkeit, wenn nicht gar von Ausländerfeindlichkeit.