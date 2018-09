Sie riefen "Gorbi, Gorbi", und manchmal ehrten die Bürger der spanischen Hauptstadt ihren hohen Gast sogar mit dem Zuruf, der sonst dem tapferen Stierkämpfer vorbehalten ist: "Torero, Torero." Bei seinem dreitägigen Staatsbesuch in Madrid und Barcelona hat sich der sowjetische Staats- und Parteichef erneut als Politiker erwiesen, der im Ausland umjubelt und bewundert wird, während sich bei ihm zu Hause die Klagen bedrohlich häufen. In Madrid schlug Gorbatschow eine Woge von Sympathie entgegen, wie sie dort noch kein ausländischer Staatsmann erlebte. "Mit Ihrer Politik der Perestrojka haben Sie ein Beispiel für Humanität und Freiheit gegeben", rühmte Spaniens König Juan Carlos, der wegen des unverhofften Besuchs eine Südamerika-Reise vorzeitig beenden mußte.

Aber war es Zufall, daß Gorbatschow ausgerechnet zu dem Zeitpunkt nach Spanien und Frankreich aufbrach, als in der Sowjetunion ein Hungerwinter droht und die aufsässigen Teilrepubliken gefährlich rebellieren? Noch in Moskau hatte der Friedensnobelpreisträger eindringlich vor dem Rückfall in eine "historische Sackgasse" und der Gefahr eines "autoritären Regimes" gewarnt. Diese Mahnung ans eigene Volk hat er in Madrid gleich dreimal wiederholt. In einer Rede im spanischen Parlament schilderte Gorbatschow die katastrophale Wirtschaftslage seines Landes ganz unverblümt: "Wenn uns nicht geholfen wird, fallen wir in die Zeit von Befehl und Gehorsam zurück."

Der Wunsch der sowjetischen Regierung nach einem Drei-Milliarden-Dollar-Kredit erfüllte sich allerdings nur zur Hälfte, mehr vermochte das junge EG-Mitgliedsland Spanien mit seiner Arbeitslosenquote von 16,2 Prozent, einer hohen Inflation und einem bedenklich gestiegenen Handelsbilanzdefizit nicht aufzubringen. Sichtlich stolz sagte Regierungschef González dem Gast aus Moskau 1,5 Milliarden Dollar zu, die zur Hälfte dem Kauf von spanischem Fleisch, Brot, Obst, Gemüse und Milchprodukten dienen sollen. Der Rest ist für den Aufbau einer modernen medizinischen Grundversorgung vorgesehen. Zuvor hatte schon Frankreichs Staatspräsident Mitterrand seinem sowjetischen Amtskollegen einen Kredit in Höhe von 1,5 Milliarden Mark gewährt.

"Investieren wir in die Perestrojka", forderte González wohl auch mit Blick auf die nördlichen EG-Länder, die das gesamteuropäische Interesse am Gelingen des sowjetischen Reformmodells nicht begreifen wollen. Vielleicht hat es dem sowjetischen Gast geholfen, daß er Parallelen aufzeigte zwischen dem Übergang von der Diktatur zur Demokratie in Spanien und der aktuellen sowjetischen Entwicklung. Er wollte genau wissen, wie Spaniens transiciön stattgefunden habe. König Juan Carlos konnte ihm aus eigener Erfahrung berichten, wie gefährlich jenes Jahr 1981 verlief, als die baskischen Separatisten eine Militärrevolte gegen die junge parlamentarische Monarchie anzettelten. Und Felipe González bot Gorbatschow "eines der wichtigsten Gespräche der vergangenen Jahre", als er auf jenes nationale Zusammengehörigkeitsgefühl verwies, das Spaniens friedlichen Übergang bis weit in die achtziger Jahre garantierte.

Über dem Pressesaal des Madrider Moncloa-Palasts lag knisternde Spannung, als beide Politiker vor laufenden Fernsehkameras über dieses historische Gleichnis diskutierten: Der Spanier González, vom ehemaligen Arbeiteranwalt längst zum europäischen Staatsmann avanciert, erteilte dem mächtigsten Mann der Sowjetunion gutgemeinte, solidarische Ratschläge. Der ruhige, stets freundliche Gorbatschow gab ganz offen zu, daß er von den Spaniern noch viel zu lernen habe. "Stabilität und nationale Eintracht haben den Spaniern aus ihrer langen Isolation geholfen", erklärte er in einem Interview für das sowjetische Fernsehen. Und der rhetorisch brillante González entbot seinem Gast den Trinkspruch des Don Quichotte: "Alle Ehre dem, der sich auf eine noble Aufgabe eingelassen hat."

Volker Mauersberger