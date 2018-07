Wer wissen will, wo Ölpreis und Dollarkurs im nächsten Jahr landen, der muß sich in Hannover umhören. Denn dort haben die Landtagsfraktionen der SPD und der Grünen beschlossen, was am Ölmarkt und an den Devisenbörsen zu geschehen hat: Rohöl kostet im Durchschnitt des Jahres 35 Dollar je Faß, der Dollar wird mit 1,55 Mark gehandelt.