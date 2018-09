Inhalt Seite 1 — Bonner Kulisse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Vorschlag des Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Klaus Murmann, ist nicht neu und kommt alle Jahre wieder. Neu ist nur, daß Murmann damit zwanzig bis dreißig Milliarden Mark pro Jahr zur Finanzierung der deutschen Einheit beitragen möchte. Der Arbeitgeberchef will nämlich die drei Karenztage für Arbeitnehmer wieder einführen.

Danach würde die jetzige Lohnfortzahlung im Krankheitsfall erst nach dem 3. Krankheitstag beginnen. Die eingesparten Gelder soll eine Stiftung zum Aufbau der neuen Bundesländer erhalten. Im Bonner Arbeitsministerium wird dieser Vorschlag nicht ernst genommen. Ein Sprecher: „Es gibt keine neuen Überlegungen.“

Erst im Frühsommer war der Präsident des Bundesrechnungshofes, Heinz Günter Zavelberg, erneut in den Aufsichtsrat der Frankfurter Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuarbeit gewählt und traditionsgemäß zum Vorsitzenden bestimmt worden. Ende Oktober hat er sein Mandat Knall auf Fall zurückgegeben.

Im Bonner Finanzministerium, das mit 25,5 Prozent Miteigentümer der Treuarbeit ist, wird der Vorgang heruntergespielt. Die öffentliche Hand (der Bund und die Länder Bayern, Berlin, Hessen und NRW) habe ihre Mehrheitsanteile (74 Prozent) an der Treuarbeit abgestoßen und sei nur noch Minderheitenaktionär (49,5 Prozent). Da sei nur konsequent, wenn Zavelberg sich zurückziehe. Ähnlich argumentiert der Vorstandsvorsitzende der Treuarbeit, Prof. Karl-Heinz Forster. Im Bundesrechnungshof lehnt man jede Stellungnahme ab.

Die Teilprivatisierung der Treuarbeit war allerdings schon vor Zavelbergs erneuter Wahl bekannt, sie kann somit nicht den Anstoß für seinen Rückzug gegeben haben. Denkbar ist jedoch, daß er sich bei seinem Schritt von der Debatte im Bonner Bundestag Mitte September hat beeinflussen lassen. Die Abgeordneten Albert Pfuhl (SPD) und Detlev Kleinert (FDP) hatten empfohlen, die Prüfungsgesellschaft total zu privatisieren. Pfuhl berichtete, daß er mit dem Vorstandsvorsitzenden der Treuarbeit über das Thema gesprochen habe und der auch auf eine weitere Privatisierung dränge. Forster wiederum erklärte, gegenwärtig sei nicht daran gedacht, weitere Anteile der öffentlichen Hand zu übernehmen. Dies spricht für Querelen, in die der auf Unabhängigkeit bedachte Rechnungshofpräsident wohl ungern hineingezogen sein will.

Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen reden viel von einem raschen Aufschwung im neuen Teil des Bundesgebietes. Laut Finanzminister Theo Waigel steht eine Wiederauflage des deutschen Wirtschaftswunders unmittelbar bevor. Die Wirklichkeit wird aber leider wohl ganz anders aussehen – nicht zuletzt wegen verwaltungstechnischer Probleme. Die Kommunalverwaltungen in den neuen Bundesländern sind nämlich überhaupt nicht darauf eingerichtet, rasch die notwendigen Weichen für Investitionen zu stellen. Denn es fehlt an Personal.

Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu den Klagen über den bürokratischen Wasserkopf in der ehemaligen DDR. Tatsächlich wurden die 16 Millionen Einwohner der DDR von etwa 2,1 Millionen Staats- und Stasi-Dienern verwaltet. Gemessen am Westen (4,6 Millionen Staatsdiener für 61 Millionen Einwohner) ist das eine gewaltige Überbesetzung. Auf allen Ebenen fehlt den Kommunalverwaltungen dennoch nicht nur ausgebildetes Personal. Westliche Besucher berichten, daß Städte und Gemeinden im alten Staatsgebiet der Bundesrepublik zwei- bis dreimal mehr Personal haben als die Kommunen im Osten. Tatsächlich überbesetzt waren und sind die Bezirke in den neuen Ländern; sie galten als das Auffangbecken für anderswo nicht einsetzbares Personal.