Von Jörn Arfs

Diese ungeheuren Ebenen oder Pampas sind die Landschaft der Unabhängigkeit und Freiheit des Gauchos und der Rinder. Es wäre nicht unpassend, dieses immense Flachland ‚Ozean der Erde‘ zu nennen. Der ununterbrochene und augenscheinlich unendliche Horizont ist bedrückend weit für den Geist des Betrachters“ (José Andrews, Viaje de Buenos Aires a Potosiy Arica, 1825).

Die letzten Vororte der Millionen-Metropole Buenos Aires sind passiert. Nun quält sich der altersschwache Geländewagen mühsam über eine aufgeweichte, mit Schlaglöchern gespickte Schotterpiste – immer weiter nach Norden, in die argentinische Provinz Entre Ríos.

Am Autofenster zieht ein unbewegtes grünes Meer vorbei. Nur hier und da durchbrechen einige verkrüppelte Akazien, ein mächtiger Ombú- oder ein Johannisbrotbaum die Monotonie der mit grüngelbem Gras bewachsenen Ebene.

„Nichts ist besser dazu geeignet, eine edelmutigere Vorstellung von Unabhängigkeit zu vermitteln als ein Gaucho zu Pferd; sein hocherhobenes Haupt, seine tatkräftige und grazile Gestalt, die schnellen Bewegungen seines vorzuglich abgerichteten Pferdes, alles trägt dazu bei, ein Abbild des schönen Ideals der Freiheit zu geben“ (Samuel Haigh, Bosquejos de Buenos Aires, 1817).

Kaum hat der Geländewagen das Eingangstor der Vieh-Estanzia „Cencerro“ passiert, taucht aus der Ebene ohne Horizont wie ein Trugbild eine Gestalt auf, die schnell Konturen gewinnt. Pferd und Reiter scheinen im Gegenlicht eins zu sein. Unter dem tief ins Gesicht gezogenen Sombrero zeichnen sich die ledrige Haut eines Mestizen und ein buschiger Schnauzbart ab. Den Hals des Mannes bedeckt ein Seidentuch, seinen Oberkörper ein wollenes Hemd und eine kurze Jacke – Schutz gegen den pampero, einen kalten Südwind. Weite, beim Reiten praktische Pluderhosen, die bombachas, stecken in harten Lederstrümpfen aus Fohlenhaut, die Schlangenbisse und die dornigen Stacheln der Disteln abwehren sollen. Münzen, die auf seinem breiten Gürtel aufgenäht sind, blinken silbern in der heißen Sonne.

Der Gaucho, südamerikanischer Bruder des Cowboys, genießt in Argentinien mythische Verehrung. Allgegenwärtig ist sein Bild in den Souvenirläden, auf den Steaktellern der churrasquerias und den Reklamewänden in den großen avenidas der Hauptstadt Buenos Aires. Gern berufen sich ihre Einwohner, die portenos, die ihn zumeist nur von Ansichtskarten her kennen, auf dessen Mut, Würde und Freiheitsdrang – und meinen damit eigentlich sich selbst. Die Literatur des Landes feiert den Gaucho als Nationalhelden, als unerschrockenen Patrioten im Unabhängigkeitskampf gegen die spanischen Kolonialherren.