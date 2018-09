Von Wolfgang Zank

Ist das schwedische Modell am Ende? Im Lande herrscht Krisenstimmung. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr schnürt die Regierung eilig ein Sparprogramm. Diesmal soll es helfen, das seit Mitte Oktober rasch wachsende Loch in der schwedischen Valutakasse zu stopfen. Insgesamt um etwa vier Milliarden Mark sollen die öffentlichen Ausgaben gekürzt werden.

„Das Regierungspaket ist eine gigantische Illusionsnummer, welche einzig und allein die Lohnabhängigen trifft“, schimpfte Lars Hellmann, Vorsitzender der Gewerkschaft der Handelsangestellten. Und auch der Arbeitgeberpräsident Ulf Laurin meinte: „Eine unzureichende Halbmaßnahme.“

Umstrittenster Punkt des Programms ist die Einschränkung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Bislang zahlten die öffentlichen Kassen hundert Prozent des Einkommens, egal wie lange der Arbeitnehmer ausfällt; vom 1. März nächsten Jahres an gibt es die ersten drei Tage nur noch 75 Prozent, danach neunzig Prozent. Bleibt ein Arbeitnehmer zu Hause, weil ein Kind krank ist, erhält er vom Staat nur noch achtzig Prozent seines Verdienstes. Geschätzte Einsparung: 1,6 Milliarden Mark im Jahr. Außerdem hofft die Regierung, daß die hohe Zahl der Krankmeldungen in schwedischen Betrieben künftig sinken wird; 25 Tage lang war ein schwedischer Arbeitnehmer 1985 durchschnittlich krank. „Unerhört, nun muß man krank sein, um sich krankzumelden“, kommentierte ein schwedischer Karikaturist die Reaktion seiner Landsleute.

Die Regierung will überdies die staatliche Zentralverwaltung in den nächsten drei Jahren um zehn Prozent vermindern und die Zölle auf Lebensmittel senken, damit billigere Importe die hohen schwedischen Preise für Fleisch oder Butter drücken. Internationale Aufmerksamkeit erregte schließlich die Ankündigung von Premierminister Ingvar Carlsson, Schweden werde offiziell um Aufnahme in die EG nachsuchen.

Mit dem Maßnahmenbündel will die Regierung Schwedens aber vor allem die Inflation bekämpfen. Die Preissteigerungsrate ist mittlerweile auf elf Prozent geklettert, und Gerüchte um eine bevorstehende Abwertung der Schweden-Krone machen die Runde. Immer mehr Investoren zogen ihre Gelder aus Schweden ab; sie wollten nicht riskieren, daß ihre Kronen-Guthaben, gemessen in Mark oder Dollar, an Wert verlieren würden. Reichsbank-Chef Bengt Dennis zog schließlich die Notbremse und erhöhte die Zinsen um vier Punkte auf achtzehn Prozent. Damit wurde die Unruhe auf dem Valuta-Markt zwar gedämpft; das Geld, angelockt durch die hohen Zinsen, strömte wieder zurück, aber Schwedens Hausbesitzer – um nur eine belastete Gruppe zu nennen – stöhnen über höhere Hypothekenzinsen.

Das Kernproblem der schwedischen Wirtschaft aber ist die hohe Inflation. Die großen Steigerungen bei Preisen machen den schwedischen Exporteuren mehr und mehr zu schaffen, schließlich können sie die höheren Kosten nicht einfach auf die Preise schlagen, ohne auf den Auslandsmärkten rasch an Boden zu verlieren. Die Schweden exportieren zwar nach wie vor weitaus mehr Waren, als sie importieren, aber dieser Überschuß in der Handelsbilanz ist nicht mehr groß genug, um auch die Zinszahlungen auf schwedische Auslandskredite zu bezahlen. Seit 1987 ist darum die Zahlungsbilanz negativ.