Nun werde ich hier von einigen Dingen schreiben, von denen zu schreiben nicht üblich ist und von denen zu reden oder über die nachzudenken es die meisten von uns aus mancherlei Gründen vermeiden. Man spricht generell nicht davon. Und nur Seine Heiligkeit der Heilige Vater darf als oberster Lehrherr der Kirche unter Assistenz des Heiligen Geistes Mitteilung darüber machen, ob es etwa Engel gibt oder ob in der Hölle eventualiter ein Feuer brennt. Jeder andere, der glaubt, von diesem, sagen wir: Bezirk, Kunde geben zu müssen, ist bedauernswert und gefährlich. Selbst ein ganz und gar frommer Mensch, der seine gehabten Visionen ordnungsgemäß beim Heiligen Stuhl anmeldet, darf nur im allergünstigsten Fall mit einer Genehmigung rechnen.

Leute aber, die solches ohne jede priesterliche Legitimation in aller Öffentlichkeit tun, sind in der Regel zwingend einsperrungsbedürftig - da sie sich ein Wissen anmaßen, dem selbst ein Teilchenforscher, der doch das Geheimnis der Materie praktisch in den Händen hält, mit größter Selbstverständlichkeit ebenso entsagt wie ein Molekularbiologe, der das Rätsel des Lebens bereits so gut wie entschlüsselt hat, oder ein Astrophysiker, für den Raum und Zeit eigentlich schon Jacke wie Hose sind. Mitmenschen dieser Art also, die von Stimmen aus dem Jenseits berichten, die bereitwillig schildern, wie das Paradies aussieht und die Hölle, müssen in den meisten Fällen als gespaltene Gemüter angesprochen werden, die, in Ruhe gelassen, still für sich bunte Bilder mit Geistern und Dämonen vollmalen - oder aber mit Messern in Blumensträußen herumlaufen, wenn sie nicht regelmäßig ihre Medikamente bekommen.

Natürlich gibt es Forscher, die aus medizinischem Interesse das Hirn eines Menschen im Moment der Abschaltung beobachten, und es gibt natürlich Religionswissenschaftler, Theologen und theologisch interessierte Historiker, die dicke Kulturgeschichten der Engel und der Teufel schreiben: komplizierte Bücher, in langjähriger Arbeit hergestellt und ganz durchwuchert von Fußnoten und endlosen Verweisen.

Und selbstverständlich wird auch über das Sterben selber sehr viel nachgedacht - wie Menschen es früher empfanden und wie wir es heute erfahren , wann es am Bett eines Sterbenden Zeit ist, die Hand loszulassen, und wie man mit Schmerz und Trauer fertig wird Doch nur die eine große Frage, was danach kommt, nach der als Tod bezeichneten vollständigen und endgültigen Erschlaffung oder Zerstörung des menschlichen Körpers, die stellen allenfalls noch, in einem gewissen Alter, die schrecklichen Kinder.

Nun hat das Völkerkundemuseum zu Frankfurt in seiner Villa am Main eine Ausstellung aufgebaut ("Langsamer Abschied - Tod und Jenseits im Kulturvergleich"), die im Laufe des Jähres bereits über sechzigtausend Menschen besucht haben: eine wissenschaftliche Ausstellung, das versteht sich, denn die Ethnologie ist eine Wissenschaft. Und wie sicherlich die meisten anderen Besucher trieb auch mich, den interessierten Laien, selbstverständlich eine rein wissenschaftliche Neugier. Die Ergebnisse der letzten Expeditionen und Grabungen, die Früchte der neuesten Forschung ganz allgemein, welche Zusammenhänge da zutage getreten sind, zu welch überraschenden Theorien sich die jüngsten Überlegungen und Einblicke verdichtet haben - mit völlig sachlichen Erwartungen dieser Art betrat ich das Haus.

Doch wie soll ich sagen? Sicherlich, es war, es ist, wie ich es mir vorgestellt habe: die Photographien, die Schaukästen, die Stelltafeln Aber kaum begann ich zu lesen, die Masken und Bilder zu studieren Sprechen wir also nicht über die Batak auf Sumatra, die äthiopischen Konso, die Secoya in den Urwäldern des östlichen Ecuador und Peru. Sprechen wir vom Jenseits. Das, lieber Leser, muß Sie nicht schockieren. Aber ich gebe zu, daß wir uns hier in eine ungeheuerliche Sphäre begeben, und ich werde mich bei meiner Schilderung schon ein wenig hinter dem Wissen der Ethnologen verstekken müssen, hinter den Schautafeln und den Ergebnissen der Forschung.

Eine Reise - machen wir uns zunächst damit vertraut, daß wir eine Reise antreten werden. Denn das Jenseits Land liegt, nach Meinung aller hier ausgeforschten Kulturen (die großen Weltreligionen bleiben außer acht), in jedem Fall ein ganzes Stück entfernt. Fällt uns der Abschied leicht? "Nun bin ich selber ein weggeworfener Stein", klagt der Tote (bei den Dayak auf KalimantanIndonesien), "der nie mehr zurückkehren wird. Nun bin ich selber ein weggeschleudertes Stück Erde, das nie mehr heimkommt "