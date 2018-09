Inhalt Seite 1 — Die Lawine rollt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rudolf Gerhardt

Vor Jahren machte das Wort von der „knappen Ressource Recht“ die Runde: Auch die „Ware“ der Justiz – ihre Urteile, Beschlüsse und Vergleiche – sind ohne Schaden für die Rechtspflege nicht beliebig vermehrbar, auch die Rechtsgewähr hat materielle und personelle Grenzen.

Dieser Tage wird die „Ressourcenfrage“ gewissermaßen auf höchster Ebene der Justiz wiederholt. Beim Bundesverfassungsgericht und beim Bundesgerichtshof macht man sich Gedanken darüber, wie eine mögliche Springflut von Verfassungsbeschwerden und Revisionen verkraftet werden kann, ohne daß die Richter darin untergehen. Zwar vermag derzeit niemand genau zu schätzen, wie viele Kläger und Beschwerdeführer sich aus den neuen Bundesländern auf den Weg in die Karlsruher „Residenz des Rechts“ machen werden. Daß aber der Posteingang bei beiden Gerichten anschwellen wird, ist sicher. Denn unter den sechzehn Millionen neuer Bundesbürger wird sich auch eine entsprechende Zahl neuer Kunden für die Justiz finden, die Prozeßmentalitäten dürften sich zugleich mit den sozialen Verhältnissen angleichen.

Beiden Gerichten gemeinsam ist aber auch die Erkenntnis, daß eine Vermehrung der Richterzahl nicht hilfreich wäre, von der Frage der Finanzierbarkeit einmal ganz abgesehen. Denn die Einheit des Rechts, die Überschaubarkeit der Entscheidungen, müßte irgendwann auf der Strecke bleiben, wenn zu viele Richter am Richterrecht weben würden. Sechzehn Richter sind derzeit in den beiden Senaten des Bundesverfassungsgerichts für die Auslegung der Verfassung zuständig – ein weiterer Senat würde, wie der Präsident des Gerichts, Roman Herzog, meint, selbst den Richtern die Obersicht erschweren, was denn da alles in den Jahresbänden ihrer Entscheidungen steht, die inzwischen auf achtzig Bände angewachsen sind.

Noch buntscheckiger freilich würde das Bild beim Bundesgerichtshof geraten, wo derzeit 120 Richter in siebzehn Senaten das letzte Wort über alle Zivil- und Strafprozesse haben, die in der Revision zu ihnen gelangen. Wenn das Gericht weiter wachsen würde, so dessen Präsident Walter Odersky, würde seine Aufgabe immer schwieriger, Rechtseinheit zu verwirklichen. „In Gesprächen in vielen Ländern der Welt“, so sagt er, „stößt man überall auf Verwunderung, wie ein Oberstes Gericht mit solch großer Richterzahl überhaupt funktionieren kann.“

Wie aber soll das Kunststück gelingen, mit der gleichen Richterzahl in einem zumutbaren Zeitraum mehr Prozesse zu bewältigen? Beim Bundesverfassungsgericht sieht man zwei Wege: Der eine, dem etwa auch Roman Herzog das Wort redet, wäre ein Auswahlverfahren nach dem Vorbild des amerikanischen Supreme Court. Da entscheiden die Richter in eigener Verantwortung, welche Sachen für das Verfassungsleben so wichtig und bedeutungsvoll sind, daß ein klärender Prozeß sich lohnt. Und eine andere Lösungsmöglichkeit orientiert sich am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, wo ein Generalanwalt dem Gericht den Prozeßstoff maßgeblich vorbereitet. Nach diesem Muster könnte ein unabhängiger Verfassungsanwalt als Filter vorgeschaltet werden, der einem Richter die Nichtannahme einer Verfassungsbeschwerde vorschlagen kann. Nur noch ein Richter als Gegenkontrolle also, nicht wie bisher eine Kammer von drei, die vorab über das Schicksal von Verfassungsbeschwerden entscheidet.

Nun steht die bisherige Verfassungsbeschwerde, oft geradezu poetisch als „Kronjuwel des Verfassungsrechts“ bezeichnet, für das Recht des Bürgers auf freien Zugang zum Karlsruher Gericht. Damit aber wäre, wie auch Roman Herzog einräumt, die amerikanische Lösung schwer vereinbar. Wenn jedoch die Hauptpflicht des Verfassungsanwaltes die Verwirklichung von Grundrechten wäre und nicht das „Abschmettern“ von Verfassungsbeschwerden, dann könnte nach Auffassung von Roman Herzog die Gegenkontrolle nur eines Richters eine hinreichende Garantie sein.