Jedes Segment der internationalen Politik wird vom fundamentalen Umbruch in Europa betroffen werden. Auch die deutsch-amerikanischen Beziehungen werden in den Sog der neuen Konstellationen geraten, werden Antworten auf neue Herausforderungen geben müssen. Bisher wurde Sinn und Perspektive deutsch-amerikanischer Freundschaft begründet und abgeleitet aus gemeinsamen Interessen, aus der Abgrenzung vom potentiellen Gegner, aus dem Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit, aus historischen und gemeinsamen normativen Orientierungen. Was behält davon für die Zukunft weitere Gültigkeit – angesichts des Endes ideologischer Bindewirkung in Osteuropa, angesichts der Öffnung des früheren Ostblocksystems, angesichts der Demokratisierung der ost- und mitteleuropäischen Staaten, angesichts der Auflösung eines ideologisch begründeten weltpolitischen Konflikts?

Die bisherigen Umwege zur Beschreibung und Definition transatlantischer Verbindungen werden in den neunziger Jahren verstellt sein. Erstmals wird sich die Ratio deutsch-amerikanischer Freundschaft ausschließlich aus sich selber heraus und ausschließlich positiv definieren müssen. Die Entlastung des Definitionsdrucks durch den Ost-West-Konflikt entfällt weitestgehend. Wie organisieren wir die positive Partnerschaft? Diese Frage bildet den politisch-kulturellen Schlüssel für die Architektur des transatlantischen Hauses. Für die deutsch-amerikanischen Beziehungen der neunziger Jahre entsteht so ein Verständigungsbedarf von einem Ausmaß ohne historisches Vorbild.

Es wäre naiv, über die gegenwärtige nahtlose Zusammenarbeit zwischen Bonn und Washington die langfristigen Aufgaben der atlantischen Gemeinschaft aus den Augen zu verlieren. Daran erinnert uns nachdrücklich das neue Buch von William Smyser, der zur kleinen Schar der amerikanischen Top-Experten zum deutsch-amerikanischen Verhältnis gehört. Bereits Anfang der achtziger Jahre hatte Smyser ein Bändchen zu dem Thema veröffentlicht, das zu den wichtigsten Interpretationsversuchen zählt. Nunmehr legt er eine umfangreichere Ausarbeitung vor, die zwar vor der Öffnung der Mauer abgeschlossen worden ist, aber daher um so schärfer die langfristigen Strukturprobleme im atlantischen Verhältnis ausarbeitet.

In einer interessanten dialektischen Wendung arbeitet Smyser heraus, wie die deutsch-amerikanische Freundschaft unter ihrem eigenen Erfolg mittelfristig Schaden nehmen konnte. Deutschland werde ein neues Gewicht in der internationalen Politik erhalten. Daraus wachse ein neuer Bedarf an klarer Positionsbeschreibung auf beiden Seiten des Atlantiks. Die entscheidende Frage sei, ob diese Standortdefinitionen gemeinsam oder aber getrennt vorgenommen würden.

Smyser argumentiert sehr eindringlich und kritisiert mit der Schärfe, die aus enttäuschter Hoffnung resultiert. Damit aber unterscheidet sich sein Buch wohltuend von jenem ausgelaugten Pathos, das nach wie vor so manchen Beitrag zur deutschamerikanischen Freundschaft grundiert. Es gehört wenig Phantasie zu der Erkenntnis, daß die Ausgestaltung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses einen vorderen Platz auf der Tagesordnung der Zukunft einnehmen wird. Die Tragfähigkeit der politisch-kulturellen Fundamente der transatlantischen Brücke wird sich beweisen müssen. Die analytische Schärfe, die Smyser praktiziert, ist vielleicht nicht der bequemste, wohl aber der wirkungsvollste Beitrag zum Zukunftsgut der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Werner Weidenfeld

