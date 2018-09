Also, daß er wenigstens beim Martin, seinem Jüngsten, den Ohrring verhindert hat, darüber ist Vater Stratmann schon irgendwie froh. Dem Jürgen, dem Ältesten, hatte er früher ja immer gedroht: Wenn du mit so einem Ding nach Hause kommst, das reiß ich ab, mit Ohr. Hat er dann natürlich nicht gemacht, hat er später auch nicht bei Thomas, dem Mittleren, gemacht. Der Martin geht ja auch immer pünktlich zum Frisör, aber wenn der Thomas zum Frisör geht, sieht er hinterher genauso aus wie vorher. Als der nach dem Zivildienst wieder als Dreher in der Elektrohauptwerkstatt von Krupp in Bochum anfing, mit Matte bis auf die Schuher, da fragten die Kollegen Vater Stratmann, den Krupp Elektriker, ist dein Junge ein Mädchen? Mutter Stratmann meint: Nach dem Äußerlichen guck ich nicht, ich muß gucken, was der Junge innen hat.

Als der Thomas dann jetzt im Mai für den Betriebsrat kandidiert hat und sich da den Vertrauensleuten vorstellte, zu denen auch Vater Stratmann seit sieben oder acht Jahren gehört, ist auch wieder einer von den Älteren aufgestanden und hat gefragt, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Der soll ihm nicht auf den Arsch gucken, hat Thomas gesagt, sondern ins Gesicht, und dann sieht er auch, was er ist. Gewählt worden ist er dann nur als Ersatzmitglied, obwohl er vor seinem Zivildienst doch als Jugendvertreter sogar schon im Gesamtbetriebsrat von Krupp gesessen hatte. Vor der Wahl hatte Thomas immer gesagt, entweder wählen die mich so, wie ich bin, oder nicht; ich will nicht von einem gewählt werden, der mich nur wählt, wenn ich gut aussehe, weil, den Mann kann ich nicht vertreten, ich brauche ehrliche Stimmen.

Thomas geht jetzt nach der Arbeit auf die Abendschule, und wenn er in zwei Jahren sein Fachabitur hat, will er bei Krupp in den Sack hauen und studieren, irgendwas mit Gestaltung oder vielleicht auch Versorgungstechnik. Das hat auch der Jürgen gemacht, der vorher bei Krupp eine Lehre als Schlosser gemacht hatte. Nun ist er Diplomingenieur im Hochbauamt bei der Stadt Bochum.

Vater Stratmann weiß noch gut: Als Jürgen mit dem Studium fertig war, kein Bafög mehr kriegte und es doch noch drei Monate bis zur Diplomprüfung dauerte, hat das Sozialamt seinen Antrag auf Mietbeihilfe und Kleidergeld glatt abgelehnt. Die haben sich vollkommen darauf verlassen, sagt Vater Stratmann, daß Jürgen einen Alten hat, der verdient und ihn unterstützen kann, wenn er selber kein Moos hat. Das ist eben der vollkommene Wahnsinn in unserem bürokratischen Filz. Da war der Jürgen als angehender Diplomingenieur eine, sagt Vater Stratmann jetzt mal so, führende Intelligenz, der irgendwann auch mal in so ein städtisches Amt reinrutschen könnte, ist er dann ja auch, und dann lehnen die so einen Antrag einfach ab. Und irgendwelche Säufer, die schon dreißig Jahre noch nie malocht haben, hocken immer Tag für Tag bei schönem Wetter auf der Bank und haben dauernd was zu lutschen.

Mutter Stratmann sagt, das hätte sich der Jürgen damals nicht gefallen lassen sollen, das hätte er gleich in die Zeitung, in die angeboten, das zurückzuzahlen. Und die jetzt alle aus der DDR kommen, die kriegen das Geld in den Hintern gestopft von vorn bis hinten. Die Rentner kommen von drüben hierher und kriegen eine dicke Rente, obwohl sie hier doch gar nichts eingezahlt haben, und im Fernsehen wurde gezeigt, wie so drei junge Bengels aus der DDR besoffen ins Sozialamt kamen, in Hamburg war das, und das erste war, als sie die Tür aufgemacht hatten: Wieviel Geld kriegen wir, wieviel Moos? Und einer von denen hat noch die Alte vom Sozialamt in den Arm genommen und wollte mit der schunkeln. Ja, wo gibts denn so was? Mutter Stratmann hätte die rausgeschmissen, von ihr kriegten die keine fünf Pfennig.

Dafür ist der Kohl mit seiner Wiedervereinigungspolitik verantwortlich. Was hat der nicht alles versprochen für die DDR, und was verspricht der Mutter Stratmann? Zahlen, zahlen, sagt Vater Stratmann. Und Thomas meint, das hat der Kohl alles gar nicht bedacht, daß er mit so einer schnellen Politik solche Feindschaften schürt. Am Anfang waren ja alle für den Osten, aber mittlerweile kriegt er mit, wie die Hooligans bei Krupp sich die Hände reiben und darauf warten, daß es nächstes Jahr eine gemeinsame Liga gibt. Oh, die sollen mal rüberkommen, die kriegen Keile. Da schießt jetzt alles gegen den Osten, weil die ganze Wiedervereinigung auf unsere Kosten geht, weil da auch Aufklärung und Verständnis fehlen. Man hört immer nur: Wir sind die Dummen, und wenn du unten bist, bist du auch derjenige, der das alles bezahlt.

Vater Stratmann hat die Vereinigung mit gemischten Gefühlen erlebt. Wenn er ganz ehrlich sein soll, dann ist er ja nun mal Deutscher. Er weiß zwar nicht, ob er einen besonderen Nationalstolz hat, aber er ist doch ein bißchen geschichtsbewußt, und als er im Fernsehen die Demonstrationen in Leipzig und die Leute auf der Mauer gesehen hat, das war schon ein erhebendes Gefühl, muß er ganz ehrlich sagen, da lief es ihm doch den Rücken runter. Es ging uns schon ein bißchen so durch, sagt Mutter Stratmann.