Der Alltag hat den neuen Hausherrn in Downing Street Nummer 10 schnell eingeholt. Die Wähler in Schottland zeigten sich wenig beeindruckt vom Wechsel an der Spitze der Regierung; bei zwei Nachwahlen fielen die Tories hinter die siegreiche Labour-Partei und die erstarkten schottischen Nationalisten auf den dritten Rang zurück.